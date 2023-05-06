【峰迴路轉】昆州大學生在台服老鼠藥中毒 傳其台籍女友可能有關

一名昆州大學學生肖雷（Alex Shorey）因老鼠藥中毒的事件有新進展。

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一名昆州大學學生肖雷（Alex Shorey）因老鼠藥中毒的事件有新進展。 Credit: Internet

據有消息指，台灣當局日前搜索並傳召肖雷的一名台籍女友，並聲稱在疑犯的家中搜出有關證據，之後當局下令限制該名女子出境。

而亦有媒體報道指，疑犯供稱肖雷誤服了她原本自己要用來輕生的老鼠藥果汁，初步排除了事件與食用台灣小吃或施用毒品有關，但檢控當局並沒有證實有關報道。至於真正原因，尚待進一步調查。

肖雷經已於星期三（3／5）從台灣乘坐一架醫療專機後抵達布里斯本， 之後亦經已轉往布里斯本雅麗珊郡主醫院接受專科醫生護理。

來自昆士蘭南部 Toowoomba 的 肖雷約一個月前，相信是在不知情下食了「超級華法林」（Super Warfarin）老鼠藥 ，後進入了台北的一間醫院接受治療， 並在 4 月 18 日進入低血容量性休克狀態。

之後其家人使用眾籌籌集了 20 萬元將他送返澳洲。其父親本身亦是全科醫生。
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Published 6 May 2023 11:29am
Updated 3h ago 11:34am
By Selina Kong
Source: SBS