澳洲隊時隔15年再赴華 挑戰世界冠軍阿根廷

澳洲足球協會（Football Australia）證實，男子國家足球隊 Socceroos 將於6月15日星期四的國際友誼賽中對陣世界排名第一的阿根廷隊。地點是中國的北京工人體育場，時間是當地晚上8點，澳洲東岸晚上10點。





這將是 阿根廷奪得2022年卡塔爾世界盃 後，首次接受「袋鼠軍團」的挑戰。當時的十六強比賽中，澳洲隊以1比2落敗，目送對手最終斬獲桂冠。





澳洲足協行政總裁莊遜（James Johnson）感謝澳中兩國政府、中國足協和北京足協促成澳洲隊赴華參賽。「我們的男子國家隊已經15年沒在中國比賽，很高興能在北京的新的工人體育場迎戰阿根廷隊。」



澳洲被邀請在中國參加這場比賽，並與世界排名第一的隊伍交手。我們希望這將為（ 澳中）兩國在足球場內外的合作提供更多機會。

「與世界冠軍阿根廷比賽，反映了澳洲在世界足壇的地位，以及對我們這兩支國家隊的尊重。」





澳洲的成年男子國家足球隊上一次在中國作賽，要追溯到2008年，當時是在昆明參加2010年世界盃的亞洲區外圍賽，客場對陣中國隊。





中國傳媒報道，賽事主辦方在今年初已邀請阿根廷隊在6月赴華比賽，原計劃安排對陣中國隊。但目前被調查的時任足協黨委書記杜兆才在3月底否決了上述安排，讓中國對陣較弱的緬甸和巴勒斯坦，才促成澳洲隊受邀。



