【注意！】新州政府將增加首次置業者豁免印花稅

如果新計劃獲得通過，首次置業人士能獲得豁免印花稅的房屋價格門檻， 將從現時的65 至 80 萬元，提高至80 至100 萬元。





去年，前佩洛德政府通過了一項法案，讓首次置業人士購買價錢不高於150 萬元的房產，可以選擇一次過支付印花稅或每年支付土地稅。





根據新州稅務廳（Revenue NSW）的最新數據顯示，自從該計劃開始以來，有近 5000 間房產、近 8000 名首次置業人士選擇了每年支付土地稅的計劃。





而新州工黨政府表示，這項新法例亦將於 7 月 1 日正式開始實施， 但也會取消繼續讓首次置業者進行有關選擇。不過，那些選擇了有關計劃的首次置業人士， 則仍然可以繼續年支付土地稅，直到他們出售房產為止。





工黨於3 月選舉前經已明確表示，如果當選，將會取消每年支付土地稅的計劃。





州長柯明斯一直認為工黨提出提高豁免印花稅門檻的計劃比兩黨聯盟提出的計劃更佳。





他說：『這是一個更公平、更簡單的系統，可以確保更多的首次置業者有機會擁有他們的第一間房屋。』





工黨政府亦表示，將首次置業者豁免印花稅的房屋價格門檻從 650, 000元提高到800,000 元， 可以讓購屋者節省 31,000 元的印花稅。





同時，對於購買100 萬元以下的首次置業者的印花稅也將減少。





與此同時， 預計工黨政府亦會更改在去年年底通過、由兩黨聯盟政府提出的共享住屋計劃。





雖然工黨是支持有關計劃，但財政廳長穆克希 (Daniel Mookhey) 表示， 誰有資格參與這個計劃的標準定得太窄，同時，購買者的負擔能力亦未必能夠通過門檻要求， 因此政府將會就此作出檢討。





另外，有報道卻指維州政府則正在考慮讓該州的買屋人士提供選擇每年支付土地稅代替立即支付印花稅的選擇。





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