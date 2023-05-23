全球「最佳」護照排名公佈 亞洲小國意外躍居榜首

離岸顧問公司Nomad Capitalist發佈 2023年度最佳護照排名 ，199個國家和地區之中，中東國家阿聯酋（UAE）力壓過去連續兩年奪魁的盧森堡，意外躋身榜首。





其餘的前十位全為西方國家，分別為瑞士、愛爾蘭、葡萄牙、德國、捷克、新西蘭、瑞典和芬蘭。英國跌至第30位，澳洲38位，美國43。





亞洲最高的是第21位的南韓，而在其他護照排行榜長年高居榜首的日本則並列第38。香港排54，澳門70，台灣72，中國護照則位列128。





另外，塔利班重奪政權的阿富汗排位列199，倒數第一，其次是也門和伊拉克，北韓排193。





該榜單以5個方面為護照評分，包括免簽證目的地、公民稅收、雙重國籍機會、國際聲譽和個人自由。過去兩年都在30名外的阿聯酋，今年共獲得110.50分，躍居榜首。





該公司指，排行榜是列出「全球最佳的公民權」，而阿聯酋的護照免簽地達181個為最多、無入息稅、國際地位提高，加上當局早前開放外國人申請護照、放寬營商環境和稅務，因而獨佔鰲頭。



