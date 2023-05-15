【無殼蝸牛】十一年被迫搬十三次 澳洲人：我負擔不起「長壽生活」

要點： 許多澳洲人正面對不斷上漲的生活開支，倍感壓力；

新報告顯示，越來越多 50 歲及以上的澳洲人，認為生活情況變得更惡劣；

報告發現，經濟壓力和在獲取醫療服務方面存在困難是人們首要關注的問題。

今年 52 歲的凱莉（Kylee Roberts）對未來生活深感擔憂。





凱莉沒有自己的物業，在過去 11 年被 13 度被迫搬家。她更曾由生活開支上升，令她由雪梨搬至北伊拉瓦拉（Northern Illawarra）。





她向 SBS 新聞表示：「我存不了錢，也沒有任何財產。如果我不能工作，將會「無地方住」。





凱莉說，她在離婚協商中失去了自己的房子。





她直言：「最讓我不安的是，大多數人會認為，一名 50 歲以上的女性在離婚中一定是經濟贏家。」





「我很難過，我沒有任何出路，這種影響對一個人心理和社交方面的影響絕對是毀滅性的。」





她表示，慶幸的是她目前還有退休公積金，但這不足以購置物業，她擔心自己最終會一無所有。





她說：「我負擔不起長壽的生活。」



越來越多50歲及以上澳人認為生活正在變得更惡劣

根據一項新調查，約 45% 的 50 歲及以上的澳洲人認為，他們的生活正在變得更差，而在兩年前（2021年）這一比例僅為 33%。





澳洲老齡化委員會（Council on the Ageing Australia (COTA)）的一份報告顯示，經濟壓力及在獲取醫療服務方面存在困難是許多年長澳人對未來持消極態度的首要原因之一。





約 2750 名 50 歲及以上的澳洲人分享了他們的經歷，儘管大部分人感覺自己要比實際年齡年輕近 8 歲，仍有約三分之一的人遭遇過年齡歧視。





利比（Libby Collins）和她的孫子住在達博 （Dubbo），她向 SBS 新聞，在支付房租後，她每兩周只能剩下111澳元。



今年 60 歲的利比由於脊椎受傷而無法工作，對她來說，支付電話、食品、水電等費用如同噩夢一般。





她說：「我想看看政界人士靠這樣的費用如何生活，但這是不可能的，所以這就是為甚麼我們得不到幫助的原因。」





利比說，她非常擔憂孫子的未來。





她說：「能有電話是一種福氣，因為你沒錢去任何地方，也沒錢給孫子買任何東西。」





年齡歧視「不斷滲透到年長澳人的生活中」





澳洲老齡化委員會首席執行官斯帕羅（Patricia Sparrow）表示，年齡歧視「是一項嚴重的挑戰，正在不斷滲透到澳洲年長者生活中， 沒有保障的趨勢在此基礎上不斷增長」。





她說：「報告相關發現著重指出，針對年長群體，澳;洲政府需要制定一項國家戰略，以採取緊急措施來解決澳洲一些年長者的痛點，確保他們在未來的保障及復原力。 」





儘管預算案為澳洲年長者提供了一些紓困措施，包括在 2023-2024 年為老年護理撥款 360 億澳元。但許多人仍擔心財務方面的問題，尤其是住房危機及無家可歸的風險。





約六成人表示生活成本給他們帶來財務壓力，這一比例相較兩年前的31%幾乎倍增。





老齡化委員會聯邦主席休斯（Joan Hughes）表示：「儘管我們對今年聯邦預算案的結果感到滿意，其中一些政策將為澳洲年長者減輕一定壓力，但我們還有很多工作要做。」





「一些年長者、特別是租房並領取政府養老福利金的人，財務狀況依舊緊張。」





她補充說，增加聯邦租金援助金並及時提高政府養老福利金將有助於緩解人們的經濟壓力。





With additional reporting by AAP.





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