中國蘇州市法院以間諜罪判處78歲美國公民終身監禁

中國江蘇省蘇州市中級人民法院周一(15/5) 在其社交媒體上發佈梁成運的間諜罪一審判決內容，但未提供有關指控的具體細節。《中國日報》及數間內地傳媒均有報道此判決。





在中國的官方通報指，據蘇州市中級人民法院5月15日消息，梁成運間諜案一審宣判。梁成運因涉嫌從事間諜活動，根據《中華人民共和國刑法》、《中華人民共和國刑事訴訟法》有關規定，江蘇省蘇州市國家安全局於2021年4月15日依法對其採取強制措施。蘇州市中級人民法院經依法審理，於2023年5月15日一審公開宣判，認定梁成運犯間諜罪，判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人財產人民幣五十萬元。





但官方通報並沒有列出梁成運所涉及的「間諜行為」或從事過什麼「間碟活動」。





根據香港、美國和多家通訊社的報道，梁成運是美中好友促進會會長，曾經於2020年6月30日發表支持港區國安法聲明。同日，中國全國人民代表大會常務委員會通過在港實施港區國安法，並即時納入《香港特別行政區基本法》附件三。





而自由亞洲電台報道稱，根據德州休士頓簡體中文媒體《世界名人網》，梁成運被稱為「愛國僑領」，「多年來一直致力於中美文化交流，積極向美國各界傳播中華民族文化，多次邀請中國民族樂團及藝術家來美演出，為傳播中華文化做出了貢獻」。

