前政府承諾退還部份簽證費用 16個月後退款到哪裡？

在 2022 年 1 月，時任莫理遜的兩黨聯盟宣佈將退還學生簽證及打工度假簽證的申請費用，然而一眾簽證持有人仍在等待上屆政府承諾的退款。





時任財長費登堡（Josh Frydenberg）表示歡迎他們的到來。





此措施適用於那些在 2022年1月19日至4月19日 期間抵達的人，其中，打工度假簽證的申請費用為 495 澳元，學生簽證的為 630 澳元。





政府當時表示，此舉旨在激勵這些簽證持有人「盡快」來到澳洲，以幫助解決新冠疫情造成的勞動力短缺問題。





這項措施有一定的適用條件，時任政府曾表示將「迅速處理」這些退款申請。



莫理遜政府在隨後的聯邦大選中落選。 16個月後，內政部自 2022年1月 以來收到的退款申請，僅有一半以上得到了審批。





據 SBS 新聞了解，有超過 9.9 萬名符合條件的學生簽證和打工度假簽證持有人在符合資格期內抵達澳洲。





自上屆政府宣佈將實行退款以來，已收到近 5.7 萬份退款申請。據一位發言人說，截至 5月23 日，仍有 2.75 萬份申請「待處理」。





這些未處理的申請數目，佔 2022年12月31 日提交截止日期前收到的申請總數約48。根據最低簽證申請費用計算，這相當於超過1350萬澳元的退款額。



發言人說：「超過 6000 多份的申請正在進行最後的處理，其餘的申請正在等待申請人提供進一步信息。」





當局將向「不符合標準」的申請人，有關其申請結果。





28歲的佐敦（Adam Jordan）和他的伴侶奧利弗（Olive）在2022年3月離開家鄉愛爾蘭，持打工度假簽證來到澳洲。亞當從事測量工程方面的工作，奧利弗是一名幼教老師。





這對伴侶在到達爾文的兩周後就提交了退款申請。





同年11月，奧利弗收到了她的退款。但是 14 個月過去了，佐敦仍在等待。





今年 2 月，佐敦收到了內政部的電郵，被要求提供更多細節。亞當表示，‧大部分都是同樣的」曾提供過的信息。





他說：「我們把材料發過去了，從那之後，我就沒有收到進一步消息。」



佐敦仍在等候他的退款。 Source: Supplied / Adam Jordan 內政部在其網站上表示，那些已提交申請但未收到退款的申請人，可能收到了該部於2月17日或者2月20日發出的電郵。如果他們2月沒有收到電郵或者已經回覆，那「我們不要求任何進一步行動」。





「該部門有處理你的申請所需的所有信息。」





佐敦說，整個經歷讓他「有點沮喪」。





「被告知你可以拿回簽證申請費，你經歷了繁瑣的填表過程並且花費了時間，但還是沒有收到退款，然後他們要求你提供更多的信息。這實在是令人沮喪和煩人」。





「你被告知了一些事情，然後它是謊言。





有資格獲得申請費用退款的打工度假者包括那些持有工作假期簽證（子類417）或打工和度假簽證（462子類）的人。





符合條件的學生是那些持有職業教育和培訓簽證（子類572）、高等教育簽證（573類）、研究生研究型簽證（子類574）或非學歷課程簽證（子類575）的學生。





「對於所有在2022年12月31日提交截止日期前收到的未完成的學生和打工度假者簽證申請費退款申請，本部門正在努力處理」。





「為了加快最終確定未完成的退款處理，我們鼓勵申請人回覆本部門尋求額外信息的電郵請求。 4





根據該部網站信息，處理退款請求沒有標準的時間框架。





它說：「我們根據簽證持有者的個人情況來處理申請，因此所需時間會有所不同。」





此前，工黨政府於 4 月發佈了一份備受期待的澳洲移民計劃審查報告，其中呼籲對該系統進行全面改革。政府已經發表數項公告作為回應。





政府還在本月的聯邦預算案中透露，將從 7月1 日起提高一些簽證的申請費。據稱這將在五年內利用提高費用所籌集的 6.65 億澳元，來改善簽證處理和 「政府其它優先事項」。



「並非高度優先事項」

對於內政部將完成積壓的工作並發放退款，澳洲移民部前副部長里茲維（Abul Rizvi）提出其看法。





他表示:「我可以理解人們的挫折感。我認為他們只需要明白，該部門有大量的優先事項，而這不是一個重要的優先事項。」





「有這麼多的問題需要處理，到了該處理這個問題時就會處理......這可能沒有安慰到個人，但事情就是這樣。」





更新：佐敦已收到一封來自內政部的電郵，電郵通知他退款已發放，並將在12周內支付。



