【黃色線有泊車位】黃金海岸旅遊區 交通標記遭網民質疑

在黃金海岸滑浪者天堂（Surfers Paradise）的一條繁忙街道上，泊車位旁邊有黃色實線，感到非常困惑。





根據全澳的道路規則，如果行人路邊有黃色實線，是禁止泊車，連停車也不准。



黃色實線准泊車？

有網民立即在社交網站Facebook帖文，提問路邊有黃色實線是否可泊車。





有網民回應：「通常不可以，但有泊車位令駕駛人士感到混亂。」





也有網民指：「可能是市議會的詭計。」



黃金海岸熱門旅遊區，街道車位旁有黃線，網民批評令人困惑。 Credit: Facebook 在雪梨的退休駕駛導師潘師傅就向SBS中文表示，馬路靠近行人路邊有黃色線，就顯示在停車有限制，如果是實線通常是不准停車，如果是虛線，就是某時段會不准停車。





潘師傅指出，除了黃色線，通常在黃線的兩端會有不准停車，或某時段不准停車的交通標誌。





黃金海岸市議會發言人證實，涉及在滑浪者天堂Trickett 街，是容許泊車。





女發言人解釋，泊車位是新設立，原來的黃色實線之前是塗上黑色油漆，但時間久了，黑油漆脫落便露出黃線。





市議會現在已經派人重新油上黑漆，蓋著黃色線。



專家教路如何避免違例受罰

潘師傅表示，很多時行人路旁的馬路地面劃線標記，顯示不准停車，例如只准郵政車停泊的「郵政專區」Mail Zone，會有「格仔」劃線標記，又或者「的士專區」 Taxi Zone。





他提醒說，通常普通車輛不准停車或泊車區，頭尾兩端都豎立不准停車或泊車的標記。





潘師傅說，一般最常見的違例泊車，是有時間限制，例如只可以在某時段泊車，但司機就在其他時段，違例泊車。





潘師傅建議，駕駛人士停車後，再仔細查看豎立的交通標記牌，以免違例泊車受罰。







