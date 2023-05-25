【6.2級地震】達爾文住宅大廈搖晃 300公里外有震感

澳洲地球科學局（Geoscience Australia）的報告顯示，地震在達爾文時間今日凌晨1點半發生，強度達6.2級地震，從達爾文到大約20公里東南區Palmerston，至少500名居民感到震動，達爾文以南300公里的Katherine區，也有震感。





暫時北領地未有地震的損毀報告





地震震源在印尼對開的Banda 海，強度達到6.2級。



澳洲聯合海嘯預警中心表示，未有出現海嘯威脅。





不少北領地居民在社交網帖文表示有震感。





查爾斯達爾文大學（Charles Darwin University）一位博士生在推特帖文指，所住的大學宿舍，整棟大廈在搖晃。



今年2月18日，達爾文也有同樣震級的地震，震源在澳洲和新畿內亞西部之間約 10 公里深海域。 而前一個月1 月 10 日，當地印尼Tanimbar 群島附近，約 90 公里深海域發生地震時，北領地居民感到了更大的 7.6 級地震。





由於澳洲鄰國印尼坐落火環帶，這個屬於全球地震及火山活動最活躍地區，達爾文經常感受到地震。







