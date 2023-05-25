【有加無減】三個州份電費再加！七月起上調高達 25%

要點： 由 7 月 1 日起，住宅物業顧客的電力費用將上調高達 24.9%

小企業顧客將面臨加價 14.7% 至 28.9%。

目前國民正面對與日俱增的生活開支壓力。澳洲能源監管機構最新的價格上限水平將進一步加劇有關壓力。

本地能源業監管機構公佈全新電力價格上限水平，成千上萬家庭將面對電力費用上漲高達 25%。





該個由澳洲能源監管機構 (Australian Energy Regulator) 制定的默認市場報價，是新州、南澳及昆州東南部零售商可以收取的最高價格水平。





由 7 月 1 日起，視乎住宅物業顧客的所處地區，電力費用將上調介乎 19.6% 至 24.9% 不等。





至於小企業顧客，電力費用亦將上調 14.7% 至 28.9%。





數據顯示，有 9% 的電力顧客是根據默認市場價格支付電力費用，意味這將是一個確保本地用戶不會被收取過高費用的「安全網」。



大部份顧客都獲給予較低的優惠價格，但默認報價亦可作為更廣泛價格的指標。





監管機構表示，批發成本高企繼續導致零售電力費用不斷上升。





該機構的主席薩維奇 (Clare Savage) 表示，當局考慮到家庭及商企所面對的生活開支壓力，但同時亦要考慮到零售商收回成本的需要。



由 7 月 1 日起，澳洲部份地區的電力費用將上調高達 25%。 Source: AAP / David Mariuz 她說：「我們明白家庭及小企業繼續在各方面面對生活開支壓力，這就是為何 (默認報價) 對那些沒有貨比三家以獲得更佳電力費用的人，能作為一個安全網，是相當重要。」





「沒有人願意看見價格上升，而我們亦明白這是一個艱難的時期。故此，消費者貨比三家以獲得較好的報價是相當重要。」





此前，聯邦財案估計，零售電力價格將在 2023-24 年度上漲 10%。





薩維奇向澳洲廣播公司 (ABC) 電台節目表示，假如政府未有對市場作出干預，能源價格可能會飆升 35% 至 50%。





她補充，部份家庭將合資格獲得由州政府及聯邦政府共同撥款提供的能源費用回扣，但她卻無法指出有多少正在支付默認價格的家庭合資格獲得回扣。



聯邦就業部長博克 (Tony Burke) 表示，假若政府未有作出干預，目前的電力默認價格可能會較高。





他說：「所有這些問題都是有爭議性的，(反對黨領袖) 達頓及其他人都投票否決。」





「然而，大家都知道，控制國際價格及國際因素是非常困難的，但當你有能力採取限制價格的行動，政府就會有所行動。」



由 7 月 1 日起，各州電力費用默認報價將會上調。 Source: Supplied / Australian Energy Regulator 身處新州的顧客，視乎所住地區，默認報價將令每年電力費用上調 440 至 594 元。同時，昆州東南部的顧客則將需要每年額外支付 402 元。





南澳方面，住宅物業顧客的電力費用將每年上調約 512 元。





有關價格變動將在 7 月 1 日生效。





