莫理遜反對「原住民之聲」公投 稱其風險未明且巨大

要點： 前總理表示，該提案「定義不明確」，可能為憲法帶來風險。

他認為「原住民之聲」不能夠縮窄原住民的弱勢差距。

莫理遜辯稱，沒有必要在憲法承認「原住民之聲」。

前總理莫理遜 (Scott Morrison) 仍以議員身份留在國會，而他更罕有地在會內發表講話，表達他對即將舉行「原住民國民之聲」的公投的反對意見。





莫理遜表示，該提案「定義不明確」，並且在將「原住民國民之聲」納入國會和行政政府時產生憲法風險。



自去年聯邦選舉失敗以來，莫理遜只在會內發表過兩次講話。 Source: AAP / Mick Tsikas 他周三（5月24日）在國會內表示：「沒有必要透過憲法中體現『原住民之聲』以體現在憲法中承認澳洲原住民。」





「這得到了廣泛的支持。」





「把『原住民之聲』與憲法承認混為一談，並將它們視為不可分割的問題是錯誤的。」





「（我們）不知道『原住民之聲』對政府行政和議會運作帶來甚麼影響，帶來了無法輕易補救而且巨大的未知風險。」





這是莫理遜自去年聯邦選舉失利以來，第三次在議會發表講話，其他兩次分別是在英女王伊利沙伯二世去世後，以及他為自己委任多個部門部長的醜聞後，為免於受到譴責而進行辯護。



這位前領袖表示，「原住民之聲」會為政府和行政部門的運作帶來不必要的風險，並且不會成功縮窄原住民與非原住民之間的差距。





他說：「遺憾地，按照政府提議的方式永久修改憲法不會改變澳洲眾多原住民社區所經歷的絕望境況。」





「我明白那是這法案的希望，希望是好事，但失望將會壓垮靈魂。」



「通過政府推進的法案，可以合理地預見到這種失望。」





莫理遜瞄準公開支持公投的體育和商業團體。





他說：「雖然我對國家欖球聯賽對飛撲搶波和『6-again』規則的看法非常感興趣，但我認為就此事做出決定時不會參考他們對憲法建議。」



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在莫理遜擔任總理期間，他拒絕在憲法中建立「原住民之聲」的呼籲，但支持在地方和區域建立機制。





使該機構合法化的議案沒有進行。





原住民工黨議員斯克瑞谷(Marion Scrymgour)表示，「原住民之聲」是原住民領袖倡議的延伸，而不是政治運動。





她說：「我們現在尋求以如此溫和的方式修改的這部憲法，這份出生證明是基於允許殖民地的人，完成他們消除原住民的計劃，他們已開始做(新的事情)。」





「現在給我們的原住民真正地發聲是這個國家至少可以做的，彌補我們建國文件核心部分存在的錯誤。」





斯克瑞谷譴責反對者的聲音，他們說修憲將導致國家因種族而分裂。





她說：「他們以此為手段在人們的心靈和思想中製造懷疑和分裂，這是可恥的。」





工黨前座議員阿里(Anne Aly)表示，公投失敗的代價太高。





她說：「我們有一個選擇，是否為這個國家寫下所有人走在一起的未來，我們不再有原住民和托勒斯島民（具有）更高的死亡率、更高的監禁率、更低的教育率、更低的學業完成率。」





「另一種選擇是，我們將原住民的聲音置於歷史的邊緣。」





在下個月就公投的最終形式進行投票之前，國會議員將面臨另一個關於「原住民之聲」的漫長談判。





預計下議院要到下周才會對「原住民之聲」法案進行投票，屆時辯論將轉移到參議院。





該法案預計將在10 月至 12 月舉行的全民投票前，於 6 月完成辯論及表決。





