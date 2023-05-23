【現代版動物農莊】達頓：原住民之聲令部份人「比其他人更平等」

他在星期一 (5 月 22 日) 就法案發言，是 70 多位有意就法案發言的第一位眾議院議員。他表示，「原住民之聲」入憲公投是一項「魯莽的賭博」，並指公投將進一步分裂國家。





目前政府計劃在本年 10 月至 12 月期間舉行全民公投，但在此之前《憲法修改法案》(Constitution Alteration Bill) 必須先獲得國會通過。



達頓在發言時說：「修改憲法以給予 (原住民) 發聲的權利，將令國家都對而非前進。」



『原住民之聲』是倒退而非進步。我們的憲法不是可以隨便玩弄的東西。 達頓

他引用著名託寓小說《動物農莊》(Animal Farm) 的內容，指建議中的原住民國會諮詢機構將「分化澳洲」，又指計劃將導致「所有澳洲人都是平等的，但有部份澳洲人比其他人更平等」。





他說：「總理所提出的這個『原住民之聲』，將會促進差異。可悲的是，這是影響 21 世紀的瘋狂身份認同政治的特徵。」





「『原住民之聲』將重新令國家種族主義化。」



他又提及澳洲國歌中「我們一體且自由」(For we are one and free) 一句，說：「我們將不會再是一體，而是會在精神上及法律上分裂。



在一個我們需要團結國家的時刻，這位總理提出的建議將永遠以種族劃分我們...... 這項關於『原住民之聲』的公投，將削弱我們公民身份的平等。這是矯枉過正。 達頓

他聲稱，根據目前版本的「原住民之聲」諮詢機構運作模式，該諮詢小組有機會阻礙政府通過聯邦預算案、決定本地學校教授澳洲歷史的內容版本，或阻止政府擴建國防基地。





達頓亦在其發言時段批評政府未有就「原住民之聲」召開制憲會議。他說：「反之，這個從不願意就有關法案進行修改的政府，主導了一個 (會期只有) 4.5 日的委員會、一個袋鼠法庭。」





他批評，政府正要求澳洲人「憑感覺」就「原住民之聲」投票，更指責總理艾巴尼斯 (Anthony Albanese) 「利用公眾對在憲法上承認原住民地位的壓倒性支持」，來強行推動他說提出的「定義不明確、未經測試及充滿風險的『原住民之聲』模式」。



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緊隨達頓發言的是坐在對面的聯邦原住民事務部長貝妮 (Linda Burney)。她批評達頓在此議題上散播「不實及恐嚇資訊」。





她指出，原住民及托勒斯海峽島民早就應該得到《憲法》承認。



透過『原住民國會之聲』在《憲法》上承認 (原住民地位)，是為澳洲原住民就影響我們的議題上提供發言的權利。 貝妮

她說：「這意味著帶來結構性的轉變。」



原住民事務部長貝妮 (Linda Burney) 在國會眾議院會議上，就《憲法修改法案》發言。她認為，原住民及托勒斯海峽島民早就應該得到《憲法》承認。攝於 2023 年 5 月 22 日 (星期一)。 Source: AAP / Lukas Coch 她又駁斥達頓指設立「原住民國會之聲」的過程太過倉促的批評，指「原住民之聲」經已醞釀多年。



與此同時，綠黨領袖班特 (Adam Bandt) 證實，綠黨將支持政府提出的《憲法修改法案》而不會提出修改，意味政府提出的法案將很大機會獲得通過。





政府聲稱，宣傳計劃中提供的「中立公民資訊」(neutral civics information)，旨在解答民眾就有關修憲內容所可能存有的疑問。





就有關法案的辯論將在本周繼續，預料眾議院將在下星期進行表決並遞交到參議院。預料參議院則將在 6 月 22 日或之前予以表決。



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