【原住民之聲】政府開展宣傳攻勢：冀解答民眾對公投的疑惑

要點： 原住民事務部長貝妮表示，澳洲人在參與「原住民之聲」公投之前需要清楚知道其內容。

除了推出電視及電台廣告，政府亦設立網頁提供關於是次公投的詳情。

貝妮補充，宣傳計劃將接觸來自每個文化背景的國民。

聯邦政府推出「原住民國會之聲」入憲公投的宣傳計劃，推出電視及電台廣告，更將其翻譯成包括廣東話及普通話等多種語言。





她在一份聲明中指：「正當所有澳洲人正考慮在公投期間透過修改《憲法》以承認澳洲第一民族，他們都需要清楚了解 (有關建議) 並能獲取可信的資訊。」



有關公投將在今年 10 月至 12 月期間舉行。政府在有關宣傳計劃中亦特別設立網頁 voice.gov.au，讓選民加深對修憲建議的認識。





貝妮表示，政府提供的「中立公民資訊」(neutral civics information) 是政府更廣泛公民教育計劃的一部份，旨在解答民眾就有關修憲內容所可能存有的疑問。





與此同時，澳洲民主博物館 (Museum of Australian Democracy) 及澳洲憲法教育基金 (Constitution Education Fund Australia) 將在未來數個月聯合推出一項草根公民教育計劃，講解《憲法》及公投過程的基本資訊。





貝妮表示，宣傳計劃將給予澳洲人所需的所有資訊，並將接觸到來自每一個文化背景的國民，以讓他們在參與公投時作出一個明智的抉擇。



近日，一項新調查顯示，國民對「原住民之聲」入憲的支持度，由原先 58% 下跌至 53%。





國家黨參議員麥肯茜 (Bridget McKenzie) 表示，政府倉促成立一個《憲法》規定的原住民代表機構，而未有著眼於承認原住民的地位，「危及」團結的精神。





她星期日 (5 月 21 日) 向天空新聞說：「假如憲法承認以及和解是公投提出的問題，我們將有 95% 人表態『贊成』。」





「急於進行公投...... 最終會導致國家分裂而非團結，不論最終結果如何。」





而自由黨前排議員伯明罕 (Simon Birmingham) 則表示，假如政府能重回構思階段而非冒險繼續前進令公投失敗告終，可能會更好。





此前，「贊成」陣營近期亦出現分化的情況。前社會公義專員古達 (Mick Gooda) 表示，假如建議要得到跨黨派支持，就應刪除當中提及「行政政府」的條文。





有關建議被原住民倡議者皮爾森 (Noel Pearson) 批評，形容古達是一名「尿床者」，又指對方的發言並不代表原住民社區的意見。



「原住民之聲」如何運作？

「原住民之聲」(The Voice) 將是一個國會內的諮詢機構，就一些影響澳洲第一民族的議題向政府提供意見。該機構將不會對政府或國會的決定有否決權。





今年三月，總理艾巴尼斯 (Anthony Albanese) 透露有關諮詢機構的運作模式，指：



成員將有固定任期以「保證問責」

成員將是性別平衡且包括年輕成員

成員將是來自各州及領地的代表

成員將包括來自指定偏遠社區的代表

但總理未有透露成員是透過民主選舉產生抑或任命產生

下一步要做的事

首先，法案須先在國會獲得通過，然後進行全民公投。





要舉行全民公投，國會需要先辯論並通過法案。但與其他法案不同，公投法案毋須同時通過參眾兩院。理論上，法案可以兩次在工黨佔過半數的眾議院獲表決通過，即表示幾乎可以保證能取得成功。





公投若要獲得通過，必須有過半數選民表態支持，同時亦必須有至少四個份有過半數選民投票「贊成」。





艾巴尼斯表示，假如公投獲得通過，原住民社區與廣泛公眾之間就會開展「設計『原住民之聲』諮詢機構」的過程。





當有關工作完成，建議就會被遞交到國會進行辯論、修改及表決。



收聽節目 澳華論壇辦原住民之聲座談會 鼓勵華人認識公投內容利弊 SBS Chinese 20/05/2023 11:14 Play

公投何時舉行？

可供選擇的日期有限。





總理艾巴尼斯過去一直承諾，公投將在今年年底前舉行。



他在今年較早前再將公投舉行日期範圍進一步縮窄，表明公投將在今年 10 月至 12 月期間舉行。





公投將在星期六舉行，意味可行的舉行日期只有數天。



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