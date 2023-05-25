【蔓延至澳洲？】珀斯發生校園槍擊案 警方拘留15歲少年槍手

西澳一間學校於周三（5月24日）發生槍擊事件，據警方消息稱，昨日周三上午，珀斯一名15歲少年持兩支步槍到Atlantis Beach Baptist College。





這名少年涉嫌在曾經就讀的這所學校用步槍開槍多次，他被指從停車場開了三槍，擊中一個建築物，學校內的老師及學生驚恐萬分，學校被迫進入封鎖狀態。





西澳警察局局長布蘭奇（Col Blanch）表示，警方昨日周三上午大概11點50分接報抵達 Atlantis Beach Baptist College 校園。





警方在一輛停在校內的黑色SUV中發現兩支步槍。布蘭奇表示，找到的一支.243獵槍和一支.22長槍都有許可證，並登記在該少年的住處。





警方周三下午對媒體表示：「我們發現三枚彈殼，相信有三聲槍響，其中至少有一發確實擊中了學校建築。」





布蘭奇指：「作為警察長，我從未在西澳或澳洲遇過這樣的事件。」





消息指，這名少年的父母正在接受警方詢問，鑑證人員也到學校和男孩的家調查。





事發後當日下午，學校解除封鎖後，校內的孩子們與父母團聚。





有學生表示，他們被告知在警方處理事件時要「趴下來，並保持安靜」。





一名學生告訴 9號台：「當時我正準備去上課，聽說有人拿著槍，我很害怕緊張。我就跟著我的同學進了儲藏室，我們就在那裡躲了半小時。」





相信今次是西澳首宗學校槍擊事件。





被拘留的男童相信是這間私校的前度學生，事件中無人受傷。

