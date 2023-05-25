向 6 萬樣超市商品追蹤價格 分析員形容「令人吃驚」

如果你看到超市收據上的金額比每個月都在增加，不要懷疑，這就是澳洲的「真實」。





投資銀行瑞銀（UBS）的一項新分析發現，澳洲主要超市的商品價格上漲率已經創下新高，增幅更加高於去年的通脹。





與此同時，澳洲人繼續努力應對生活成本危機，無論房貸利率、電話費、能源帳單和租金都在上升。





而「衣食住行」中，必不可少的食品雜貨價格究竟增長了多少，是甚麼原來在背後推動價格上漲，超市巨頭們又如何回應？



食品雜貨價格上漲了多少？

瑞銀實證所（UBS Evidence Lab）對澳洲超市Coles 和 Woolworth 的 6 萬種食品雜貨的網上價格作出追蹤，發現在截至 4 月的 12 個月間，價格上漲了 9.6%。



投資銀行瑞銀 (UBS) 發表了對 Coles 和 Woolworths 食品價格上漲的分析。 Source: SBS 該分析按月追蹤價格，發現 Coles 的通脹率由 3 月的 9.1% 上升到 4 月的 10.4%。





Woolworths 的通脹率從3月份的 9.7% 下降到 4月份的 8.7%。





相比之下，消費者價格指數——衡量商品和服務的價格變化——在截至到3月的12個月內達到了7%，這意味著超市的價格升幅超過了通脹率。





根據澳洲統計局的數據，在此期間，食品和非酒精類飲料的通脹率為 8%，低於 12 月季度的9.2%。



在截至 2023 年 3 月的 12 個月裡，乳製品、麵包和穀物的通脹率很高。 Source: SBS 在瑞銀的報告中，分析師將食品通脹率的上漲形容為「令人吃驚」。





「食品通脹率的上漲令人吃驚。」”報告說。





「我們認為，食品通脹（不包括煙草）達到新的高峰，是由於大商品和國內供應鏈（包括勞動力）為供應商帶來持續的成本壓力。」





在2022財年，Coles錄得14.8億澳元的淨盈利，Woolworths錄得 15 億澳元的盈利。



超市對價格分析提出異議

超市巨頭就有關分析作出回應，指瑞銀的分析並沒有提供他們定價和銷售的全部背景。





Coles一位發言人向 SBS 新聞表示，瑞銀的報告沒有準確反映通脹的計算和報告方式。





該發言人說：「瑞銀的樣本數據沒有涵蓋我們的全部產品，也沒有捕捉到影響我們銷售和產品組合的顧客購買行為的變化。」





「而這對於準確反映整個超市的通脹是不可或缺的。」





該發言人還對瑞銀報告的數字提出異議，稱 Coles 的實際通脹率「明顯更低」。





「瑞銀在2023年第三季度業績之前的一份報告中使用了相同的價格跟踪方式，並指 Coles 的通脹率為 9%。」





「我們的官方通脹數字為 6.2%，明顯更低。」





Woolworths 集團一位發言人表示，日用品成本上升主要是由於批發價格上漲。





「我們向供應商支付更高的批發價格是通脹的主要驅動因素。」



