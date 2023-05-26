五眼聯盟指中黑客入侵美國關鍵基建 中國：假訊息

澳洲及其「五眼聯盟」國家就中國針對關島基建設施的黑客活動發出警告，關島是西太平洋的一個島嶼，也是美國的重要軍事基地。





科技巨頭微軟（Microsoft）檢測到「隱秘和惡意」的黑客活動，確認有關活動自 2021 年年中以來一直在發生。





微軟在一份聲明中直言，要減輕這種攻擊可能具有挑戰性。





澳洲加入美國、加拿大、新西蘭和英國的行列，譴責是次黑客攻擊，並指消息來源是與中國當局有關聯的團體。





五眼聯盟聲明指，美國和國際網絡安全當局正發布這份聯合網絡安全諮詢報告，強調最近發現的一組網絡活動，活動由中共支持，網絡活動名為「伏特颱風」(Volt Typhoon)。





微軟表示，受影響的領域包括通訊、製造業、公共設施、交通、建築業、海事、政府、資訊科技和教育。





微軟又指，觀察到的行為表明，威脅者打算在不被發現的情況下，盡可能長時間地執行間諜活動並保持訪問權限。





微軟指這個組織可以隨時發動破壞性攻擊，但未有證據顯示已經進行；又指他們的操作隱秘，並無立即發動干擾攻擊，而是先進行情報蒐集和間諜活動，目的是醞釀能力，在未來的危機中干擾連接美國和亞洲地區之間的關鍵通訊基建。





目前不清楚有多少組織受到影響，但美國國家安全局 (NSA) 表示，正在與合作夥伴包括加拿大、新西蘭、澳洲和英國在內的以及美國聯邦調查局合作，以找出違規行為。





加拿大、英國、澳洲和新西蘭亦警告稱，自己國家也可能成為黑客的目標。



內政部長奧尼爾（Clare O'Neil）證實，美國受到的網絡攻擊有證據是來自中國，又指這是毫無疑問。





反對黨內政事務發言人帕特森(James Paterson)表示，中國針對民用基建是不可接受。





他認為，如果情況發生在美國的關鍵基建網絡中，那麼也會發生在澳洲的網絡中。





中國外交部發言人毛寧昨日在例行記者會上回應有關報告，指西方發布的是「一份東拼西湊、證據鏈嚴重缺失、極不專業的報告」，「很明顯這是美國出於地緣政治目的發動五眼聯盟國家採取的集體虛假信息行動」。





毛寧並批評「眾所周知五眼聯盟是世界上最大的情報組織，美國NSA是世界上最大的『黑客組織』。他們聯手發布虛假信息報告本身就很諷刺」。





毛寧續指，至於某些公司這次參與其中，說明美國除了政府機構外，還在拓展散布虛假信息的新渠道，但無論如何變換手法都改變不了美國才是黑客帝國的事實。





瀏覽更多最新時事資訊，請登上 SBS 廣東話 Facebook 專頁 MeWe 專頁 Twitter 專頁 Telegram 頻道 。