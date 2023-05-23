抖音網紅直播飲酒：12 小時後被發現死亡

據中國媒體報導，上周二 (5 月 16 日)，一位名為「三千哥」的抖音網紅在直播中至少灌飲 7 瓶白酒，在直播結束 12 小時後，被發現死亡。
事件在中國互聯網上被廣泛討論，引發了加強監管直播行業的呼聲。
「三千哥」今年 34 歲。據當地媒體透露他本姓王，經常在直播中喝白酒。，酒精含量高達 60%。
5 月 16 日，他參加了四場一對一的直播對決，直播網紅間互相競爭，以在短時間內從粉絲那裡獲得最多的禮物。
觀眾表示，當晚「三千哥」至少灌飲 7 瓶白酒。 Credit: 澎湃新聞
「三千哥」在其中三輪比賽不敵對手，不得不喝下幾瓶白酒作為懲罰。觀眾表示，當晚他至少喝了七瓶。
他在凌晨結束直播。他的友人告訴當地新聞媒體，他在翌日下午被發現死亡。
根據澎湃新聞的報道，一位名為趙先生的人向上游新聞說：「當他的家人發現他時，他已經走了，他甚至沒有機會接受緊急治療。」
他的葬禮已於周六 (20 日) 舉行。
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【網紅】一股影響公眾抉擇的龐大力量
SBS Chinese
17/05/202211:42
抖音已經禁止在直播過程間喝酒。違規的懲罰措施包括警告、限制用戶參加直播比賽以及不獲准在平台上被展示。
「三千哥」之前亦曾因喝酒而被禁止使用該軟件。但據中國媒體報導，他通過開設新賬戶來避開有關禁令。他最近的賬戶有超過 4.4 萬名粉絲。
去年，中國當局的一份報告顯示，抖音等短視頻平台上有超過 10 億的活躍用戶。該行業的價值約為 1.99 億元人民幣（折合約 4,200 萬澳元）。
「三千哥」的死引發了外界呼籲檢討此類平台的安全和監管法規。 《人民日報》在其微博賬戶上發表社論，批評「偏離軌道的直播行為」。
事實上，「三千哥」並不是中國首位因直播而死的網紅。
2021 年，短視頻平台博主于海龍 (泡泡龍) 因在豆瓣上吃了過多的食物而走紅，他的經紀人表示，他在「長時間的高強度工作」後去世。
2018 年，以在鏡頭前飲酒和食用油而聞名的直播者初某某 (大飛) 在直播喝酒後死亡。
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