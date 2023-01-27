收逾百條舉報 澳消委會嚴打誤導性網紅

誤導追蹤者的網紅正面臨消費者監管機構的打擊，這是為了推動提高網上營銷透明度。





澳洲競爭及消費者委員會（ACCC）收到逾150 宗舉報，已確定有100多名網紅接受調查。





監管機構要求人們去識別沒有標明自己那些發文是廣告的網紅。





主打美容和生活資訊的網紅被認為發布的文章問題最多，而育兒和時裝的網紅也可能受到審查。





ACCC 主席戈特利布（Gina Cass-Gottlieb）表示，打擊行動的開始，令律師事務所和業界人士正在提醒他們的網紅客戶在網上的責任。





她指，舉報的數量反映，社會上對社交媒體上越來越多的操縱性的營銷技術感擔憂，這些營銷技術旨在利用或迫使消費者購買商品或服務。





「隨著越來越多的澳洲人選擇網上購物，消費者在購物時往往會依賴評論和推薦，但誤導性的代言可能是有害。」





多個社交媒體Instagram、TikTok、Snapchat、YouTube、Facebook 和直播服務Twitch都受到監管機構的監控。





是次行動是集中於網紅營銷廣泛使用的行業，包括時尚、美容和化妝品、食品和飲料、旅遊、健康健身和福祉、育兒、遊戲和科技。

