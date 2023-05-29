雪梨市中心失火大樓附近封鎖 逾百居民有家歸不得

雪梨Surry Hills位於Randle Street一座被列為歷史文物的前製帽廠及旁邊的另一棟建築物，在上周四（5月25日）發生大火。雖然 火情被消防員迅速控制 ，但就引發燒焦建築的外墻掉落甚至倒塌危險。





九號台報道，當局已在火場附近劃出禁區，令Randle Street一座住宅樓和Chalmers Street的38號住宅樓總共過百位居民無法回家。紅十字會為部份人提供了緊急住所。





而Randle Street的1至5號物業一度停電。



警方昨日（5月28日）安排居民分批進入寓所，限制每批10分鐘取走一些衣物、藥物和必需品。由於部份電力中斷，有居民趁機把雪櫃清空。





其中一位受影響的華裔居民Lesley Gao向澳洲廣播公司（ABC）表示，她從星期四起在親戚家住，聽說還要幾天才能返家。





「很幸運我們沒事，我們很安全，有地方可以住。但還是有些不方便，比如說我需要更換（衣物），我需要好好地淋浴。」





另一位居民則住酒店，但也不清楚何時可以回家。



居民在周日獲准短暫回家取走必需品。 Credit: ABC 當局上周表示至少要封鎖一個星期，但沒有確切時間，只是回應「會盡我們所能地盡快處理」。





新州消防和救援局負責事件的指揮官Jeremy Hood表示，消防員仍在決定建築殘骸有哪些部份需要移除，來確保安全。據報火場一面墻壁移動了75毫米，但仍維持穩定。





「我們仍在監視，我們一直在大樓放飛無人機。我們諮詢了工程師，然後會實施拆除。我們希望能在未來48小時內完成，但無法肯定。」





目前有一名12歲及兩名13歲男童正協助警方調查起火原因，警方繼續呼籲火災發生前在大樓內的其他青少年在父母陪同下自首。



