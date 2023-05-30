【雪梨文物大火】再多一人自首但拒協助調查 當局憂大樓內或有死者

上星期四發生的 雪梨歷史文物建築大火 ，新州當局正準備拆除受損建築的餘下牆壁。由於清理行動繼續，附近道路目前仍被封閉，而附近的建築工程亦被迫暫停。





大火發生前在該棟建築物內露宿的 15 人中，目前仍有兩人下落不明。一旦拆除工程完成、部份瓦礫被移走，專業犯罪現場調查員將安排探測犬及法醫前往現場調查。





新州警方在一份聲明中表示：「雖然警方沒有收到任何關於失蹤人士的報告，但調查人員無法明確地認為裡面沒有人。」





星期一 (29 日) 下午，拆除機械已被送入這棟被列為新州文物建築的殘餘部份。工程將在周二 (30 日) 開始。





在剛過去的周末，救援人員注意到該棟建築出現結構移動，擔心這座前製帽廠的剩餘牆壁可能會倒塌。





附近的居民及企業已被警告，在拆除工作進行時，必須緊閉門窗，因為拆除工作可能會產生灰塵和碎片。



與此同時，繼早前三名青少年分別向警方自首後，警方證實再有一人向警方自首，但其代表律師表明該名「未成年人士」將不會協助警方調查。





新州警方一名發言人指：「昨晚 (星期一)，我們收到第四名年青人的法律代表通知，他們將不會以面談或落口供的方式提供其 (案發經過的) 版本。」





「(警方將) 審視現有的證據以決定下一步行動。」





此前，兩名 13 歲青少年在大火發生的翌日 (星期五) 向警方自首，而一名 12 歲的青少年則在星期六 (5 月 27 日) 自首。





目前，全部四名青少年均未有被落案起訴，在警方繼續調查案件期間獲准離開回家。



新州警方警司阿爾比尼亞 (Gordon Arbinja) 向九號新聞 (Nine News) 表示，調查員暫時將不會透露青少年曾經提供的資訊。





他說：「現階段，我們將不會透露他們曾經說過的事。」





「我們將完成整個調查工作，然後決定採取甚麼最佳及最適當的行動，以解決案件。」





新州消防及救援局 (Fire and Rescue NSW) 的杜伯里 (Adam Dewberry) 表示，一旦光線允許，拆除工作就會開始。





他向澳聯社 (AAP) 說：「(工作) 將盡早開始。」



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他表示，周末有人擔心，大樓的結構改變可能會導致建築物更多部份倒塌，故安全仍然是第一優先事項。





同時，火災亦推遲雪梨中央火車站 (Central Station) 的翻新工作，部份重要的城市基礎設施建設仍無法繼續。





雪梨地鐵 (Sydney Metro) 行政總裁瑞根 (Peter Regan) 星期一視察現場時解釋，仍在點算火災和用於滅火的水對車站所造成的損失。





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