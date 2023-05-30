【出乎意料】除TikTok外澳洲人還使用不少中國產程式？

澳洲政府月前宣佈禁止工作設備安裝及使用中國企業持有的影片社交程式Tiktok，引發關注。其實，澳洲人日常還使用了不少來自中國的手機程式



TikTok和CapCut

據統計，從2021年起，TikTok的每月全球活躍用戶數量超過10億。





創意機構 We Are Social 和社交媒體管理公司 Hootsuite 在《2022年澳洲數碼產業報告》中指，TikTok是澳洲人去年下載次數最多的娛樂程式——在總下載榜上排名第三，僅次於維州和新州的政府服務程式 Service Victoria 和 Service NSW。





報告顯示，TikTok目前擁有738萬澳洲18歲以上用戶，覆蓋率達37%，雖然不及另外兩個社交程式Facebook（1500萬用戶）和Instagram（1280萬用戶），但TikTok是用戶花費時間最多的程式——平均每人每月使用23.4小時。



相關內容 澳洲正式宣佈全面禁止各級政府設備使用TikTok

而CapCut是Tiktok配套的視頻編輯程式，可以針對TikTok平台提供個人化的剪輯，比如加濾鏡、配字幕、設置音效和轉場效果等。





CapCut同樣由中國企業字節跳動所有。在谷歌商店中，CapCut的下載量已超過5億次。而在蘋果IOS，截止5月，Capcat在下載排行榜上排名第五，TikTok仍然佔據榜首。



Temu

Temu的母公司拼多多成立於2015年，並在2020年取代阿里巴巴，成為中國用戶最多的電子商務平台，擁有超過7.3億的每月活躍用戶——該數字是澳洲人口的30倍。



中國網購平台「拼多多」的國際版Temu於2022年9月起啟用，今年進軍澳洲市場。 Credit: Future Publishing/Future Publishing via Getty Imag Temu承襲了拼多多的運營模式，從服裝到小家電，從花園用品到汽車配件，商品種類豐富，且主打低價和全球運輸。





在過去一個月，Temu的全球下載量達到1000萬，迅速佔據了各大程式排行榜。而在美國，Temu不到一年已經超過亞馬遜和沃爾瑪，成為美國最受歡迎的購物程式。



Shein

另一款購物程式也在澳洲人的生活中佔據了一定份額，就是中國服裝零售商Shein。





Shein被認為是中國的廉價製造產品通過電子平台佔領國際市場。通過大規模的社交媒體推廣，它逐漸打開市場，正在佔據越來越多西方年輕人的衣櫥。



中國服裝零售商Shein是「快時尚」銷售模式。 Source: LightRocket / SOPA Images/SOPA Images/LightRocket via Gett Shein創始於中國南京，在廣州迅速發展，2022遷移至新加坡。它依靠來自中國的第三方供應商小批量地生產服裝，然後根據銷量好壞決定是否重複生產——這是典型的「快時尚」銷售模式，只有6%的存貨庫存時間超過90天。





在2022年，Shein的全球下載量2億次，成為去年下載量最高的購物程式。而在澳洲的購物程式榜單上，它也常年佔據前三位。



手機遊戲

手機遊戲也逐漸成為中國手機程式出海的主力軍。中國商務部的數據顯示，2022年中國研發遊戲在海外市場的總銷售收入為173.5億美元。





比如由米哈遊製作的《原神》勢頭正勁，就攻佔了可觀的國際市場。根據數碼分析公司Sensor Tower的數據，《原神》41億美元的總營收，海外市場佔了二份之三。





雖然《原神》尚無大洋洲伺服器，但仍在澳洲程式排行榜上表現亮眼。截至今年4月底，它位居澳洲冒險類手機遊戲的第二位。



《原神》正風靡海外遊戲市場。 Source: LightRocket / SOPA Images/SOPA Images/LightRocket via Gett

中國程式有何優勢？

科技評論員Henry Lin接受 SBS普通話訪問 時表示，幾款成功的中國手機程式背後都有一些共同原因。





按類別而言，中國程式比如傳統零售行業包括Temu和Shein，本質上是依靠中國世界工廠的地位，然後依靠物流和倉儲的優勢，把低價的快速消費品牌以極低的成本打入海外市場，本質上還是一種價格競爭。





「比如像BIGO和Mico這種直播軟件，同樣的商業模式在中國也非常火爆。以同樣的技術和同樣的運營成本，就相當於做了很多套東西，把它移植到海外。」



這也是一個社交模式的複刻，把手機程式在中國的成功複製到了海外。

對於手機遊戲，他認為中國的遊戲產業也有獨特的優勢。「像遊戲這樣勞動力密集的產業，需要大量的付出和開發，中國廠商還是有一定的優勢。而且在盈利模式方面，中國遊戲廠商有自己獨特的一套運營方式，很容易從手游的競爭中脫穎而出。」





「眾所周知，這種小額消費模式就是從騰訊開始逐漸流行的。這種盈利模式其實非常健康、非常有機，有助於手機遊戲廠商的進一步發展和成長。」



「缺乏透明度」

不過，中央昆士蘭大學的資訊科技副教授Ritesh Chugh認為，中國的手機程式有私隱及數據安全風險。





「這些程式缺乏數據收集方面的透明度。作為用戶，我無法清楚知道哪些數據被收集、數據被如何使用、如何被分享給其他公司。」





網絡安全公司Feroot一份報告分析了3000個網站和10萬個關聯網站，發現當中7.41%有TikTok的程序。這意味著就算用戶沒有下載TikTok，資訊仍有可能被收集。



