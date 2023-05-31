【香港移民潮】雪梨教廣東話社區語言學校 學生大增逾三成

要點 澳洲本地社區語言學校，學習廣東話學生近年增加，其中有學校表示，近兩年學習廣東話的插班生增加，他們都是來自香港。

雪梨教授廣東話社區語言學校，增加兩成，入讀學生人數更上升超過三成

雪梨教廣東話社區語言學校表示，來自香港的插班生增加。

聘請廣東話老師並非容易。

雪梨華人長老會語文學校接受SBS中文採訪時表示，近年學廣東話的插班生人數增加，今年無需從幼稚園開始的新生有17人，插班生就有8人。





校長羅果芬指出，近兩年的學習廣東話學生增加，很多插班生無需從基礎讀起，「因為他們都在香港讀過」。





羅果芬指出，雖然學廣東話學生多了，但要請粵語老師，並非容易。



雪梨教廣東話社區語言學校增兩成

新州教育署回應SBS中文查詢時表示，過去5年，州內教授廣東話的社區語言學校，增加20%。





SBS中文查閱新州教育署的網站資料顯示，目前在新州教育署登記註冊，共122間的中文社區語言學校，除了6間在雪梨邊緣區，例如臥龍崗（Wollongang）、離雪梨市中心75公里中岸區Point Clare等外，其餘都集中於雪梨，而有教廣東話的12間社區語言學校，更全部在雪梨，這些學校也提供普通話教學。



新州教授廣東話社區語言學校，集中於雪梨。 Credit: SBS中文 新州教育署指出，目前州內報讀中文社區語言學校的學生，共9,886人，其中1,474人在有教授廣東話的社區語言學校就讀。





而在教育署註冊的開辦中文社區語言學校的團體，總共58個，其中9個提供廣東話教學。





教育署提供的資料顯示，過去5年，新州中文社區語言學校：



辦學團體數目下降1.7%（59減到58），而學校數量就上升5.2% （116增至122）。



其中提供廣東話教學的團體，增加12.5%（8增至9），學校數字上升20%（10增至12）。



報讀中文社區語言學校學生增加6.6%（9,272人增至 9,886人）。



報讀教廣東話社區語言學校的學生，增加32.4%（1,113人 增至 1,474人）。

根據2021年的人口統計數據顯示，全澳華裔人口接近140萬（1,390,639人），其中講廣東話的有超過29萬（295,281人）。



雪梨華人長老會語文學校是雪梨提供廣東話教學的社區語言學校之一，就如新州很多社區語言學校一樣，獲教育署資助，租用政府學校，教授普通話兼廣東話。





校方表示，今年全校有153人，學習廣東話的有90人，學習國語（普通話）有63人，同時學廣東話及國語有37人。



冀學生保持中文作為「雙語言」

廣東話及普通話10年級教師何雪君，該校的教學，是希望學生能夠保持中文是與英文平排，作為「雙語言」，而不是「第二語言」。





她指出，澳洲學中文的大環境不一樣，在中國大陸、香港，學生平日星期一至五返學，都會用中文。



何雪君老師 Credit: SBS中文 何雪君表示，在目前澳洲，學生只會在上中文課，或家庭方面使用中文的大環境下，希望學生可以透過循序漸進，持續學習到中學畢業，可以掌握中文英文雙語言的技能。



希望他們（學生）可以從小學習，在家庭使用中文，從幼稚園到中學畢業，都有繼續學中文，希望在這個過程當中，中文可以成為他們的雙語言，而不是英文是主要語言，中文變成第二語言。 雪梨華人長老會語文學校老師何雪君

小學班老師凌華娟就介紹，該校從1年級到3年級，會分開「粵語教學，也有國語班」，3年級開始就一起上課。





「因為如果他們（學生）想更好接觸中國傳統文化 ，國語與粵語是分不開的。」



雪梨華人長老會語文學校老師凌華娟 Credit: SBS中文 在校方安排的學生採訪中，15歲的廣東話及普通話10年級學生蔡詩雅，中文水平最高，她從5歲開始學中文，她以流利廣東話表示，覺得學中文「好玩，不過很多功課」。





她說，由於整個家族都是講粵語，其中父母對她的中文學習，幫助最大。



以前我是學國語（普通話）的，他們（父母）不識，所以較困難，轉去粵語（班），就容易好多，他們（父母）可以幫我練習。 學生蔡詩雅

蔡詩雅說，感到學中文最難是寫，以及作文，不過對於上中文課時，要處理大量課外的中文資料，她可以閱讀及理解高達八成。





媽媽蔡何麗恩今年第一年教中文，教3年級，她說知道學語言不容易，希望女兒可以按部就班學習。



蔡詩雅（左）與媽媽蔡何麗恩。 Credit: SBS 中文 蔡詩雅在讀6年級時，一度想放棄學中文，當時就因為媽媽的鼓勵，才可以堅持到現在。





「她（媽媽）解釋學廣東話的好處…她（媽媽）說，長大時找工作容易些，又可以與爺爺嫲嫲溝通。」





目前蔡詩雅除了在家庭用中文外，蔡太說，女兒也有在教會，遇到老人家不懂英文，也會幫忙翻譯。



學習動力：幫忙長輩做翻譯

另外，7歲讀廣東話1年級的林靖崙，也是來自廣東話家庭，在接受採訪時表示喜歡學中文，覺得學中文「唔難」。





爸爸林錫愉說，期望兒子可以日常生活的事物，可以懂得寫以及懂得看。



林靖崙（左）與爸爸林錫愉。 Credit: SBS中文



他說，會鼓勵兒子做中文功課，另外兒子學中文的動力，是源自家中的祖輩公公婆婆。





「他（兒子）自己亦時常說，可以幫公公婆婆翻譯，由英文翻譯成廣東話，（公公婆婆）可以聽得明白，我想他很有興趣繼續學。」



學會用中文點餐

廣東話7年級學生張卓曦表示喜歡學中文，因為可以與「爹爹媽媽講中文」。他用不大流利的廣東話介紹，自己學中文「好耐」，並夾雜英文說從「CK one」開始。





但被爸爸問到在餐廳喜歡食什麼，張卓曦就用廣東話字正腔圓回應：「我鍾意食…公仔麵。」



張卓曦（左）與爸爸林錫愉。 Credit: SBS中文 爸爸張健樂說，兒子四、五歲就學中文，現在7年級仍繼續學中文，而學中文很重要，所以他們家庭會配合，盡量製造用中文的機會。





「（學中文）除了與屋企的老人家聊天外，可以在日常生活應用，（兒子）到餐廳喜歡自己點餐，可以用中文…相信對他將來讀書、工作都很有用。」



放棄家庭日讓兒子學中文

7 歲廣東話幼兒二班學生饒達銘媽媽是韓裔，爸爸饒浩樺說，讓兒子學中文，是讓他認識「根」，爸爸是華人，以前是學中文。





饒浩樺表示，由於太太韓裔，家庭會說英文，所以兒子講中文的機會，就是星期日來上中文課的幾個小時。





他承認，星期日過來學中文是很難，因為星期日是家庭日太太在本地長大，特別看重星期日是家庭日。要兒子來學中文，整個星期日就沒有了，但就為了給機會給兒子學中文，





至於對兒子可以學中文的期望，饒浩樺說，並非他作為家長可以決定。「讀到就讀，可能將來讀到高些年級，很有興趣」。



饒達銘及爸爸饒浩樺。 Credit: SBS中文 何雪君老師也指出，隨著年齡增長，中間會有困惑期，但去到中學，堅持學中文學到中學，就會慢慢理解，因為澳洲都屬於多語言環境。





「華人社區逐漸增加人數及擴大，無論以後從事什麼職業，對他們的職業生涯來說，是很重要的技能。」





目前雪梨華人長老會語文學校的中文班，由幼稚園到10年級，計劃明年可能恢復開辦11年級及12年級。



學粵語的人不少，但在這（雪梨）很多中文學校，都沒有（教授粵語）…我們堅持都並非容易。 雪梨華人長老會語文學校校長羅果芬

雪梨華人長老會語文學校校長羅果芬。 Credit: SBS中文





