【一人婚禮】背後的故事 － 訪導演周冠威

一直以來，周冠威的電影均給人一種比較寫實和嚴肅的感覺，但他將會於六月在澳洲公映、新近拍攝的電影【一人婚禮】，卻一改其風格， 以喜劇手法描寫一位網紅面對和發現自己的過程。





周冠威表示，十年前他是由於看到台灣有報道說有一名女子說要與自己結婚，要捍衛自己和接納自己的價值，這對於他來說是感到十分之感動，而他覺得這個題材十分新鮮，同時，他自己也曾經質疑自己的存在，而這也讓他反思，究竟自己是否也可以像這名女子一樣，對自己許下一個莊嚴的承諾， 因為他覺得要自己跟自己結婚是一項承諾，也可算是一個成人禮，因此他在想起成人時，亦想起年青人，同時也想到Youtuber, 所以他亦想到如何將這兩個題材拼湊在一起而引發他要拍攝這部電影。





其實為甚麼他要等了十年才決定籌拍這部電影呢？周冠威說純粹是因為他一路以來合作的編劇未有人對此題材表示有興趣，一直至最近才碰到一位對此感興趣的編劇，於是才創作了這齣電影。





那麼在拍攝這部電影的時候，他又是否有受到香港近年發生的事件所影響呢？



導演周冠威在電影放映期間亦會親臨澳洲與觀眾見面。 Credit: Supplied/Ponder Entertainment/Kiwi Chow 周冠威說，最初拍攝的時候，是沒有想過要反映些甚麼香港現時的狀況，因為劇本是在十年前構思，創作也只是數年前發生，他說他的創作懸念是沒有考慮這些問題，但似乎在觀眾層面他們卻有這種感覺。他自己作為觀眾看這部電影時， 亦覺得這部電影的確能夠抒發過去數年香港人所面對的創傷、混亂和困難。





他解釋說，該部電影的其中一個主題可以說是「自己對自己說謊」； 亦可以說是活在一個謊言底下，面對壓抑而要偽裝自己，這些都在在反映了這個時代， 就像香港現時好像是在一個謊言底下，而大家亦不想撕破這個謊言; 又或者想撕破，但卻要面對許多的壓力和恐懼，而讓大家未必能夠做到大家的初心、本意和真實的自己。周冠威說，雖然現在的香港大家未必會看到頃刻便會有改變，所以他認為大家是否應該先做好自己呢？





他說：『【一人婚禮】便是嘗試在這麼多的謊言和混亂或創傷下如何面對自己的一個故事， 亦是想探索在面對自己後,才能如何去面對一個這麼艱難的環境。』





但是這套電影在香港的票房和影評是比較差，周冠威又認為是甚麼原因會令出來的成績比預期為差呢？他自己又是否會感到失望呢？





他說失望是有的，因為原本的期望也很大，但似乎觀眾對這部電影卻不怎樣受落。不過，周冠威認為這套電影是有它的觀眾的，而他的寄望就是要找到合適的觀眾， 讓他們獲得一些體會和反思；縱使是在一個商業角度而言，這套電影並非那麼成功，也讓他的投資者感到失望，但他引用他的其中一名投資者所言， 他說：『我和我的家人都很喜歡這套電影，這齣戲也很有意義，我投資這部電影從來不是以經濟角度來考量。』周冠威表示，這位投資者更對他說，下次他開戲時也要找他在投資。這對於周冠威來說，證明是找對了觀眾。





但票房差是否代表電影與觀眾的共鳴感是有落差呢？





周冠威認為，電影就如找朋友一樣，你無需要所有人都喜歡你，所以，從這個角度而言，是不需要感到失望的。在票房上而言是有失望的，但是他在創作所有電影的時候，也從不會刻意考慮以觀眾為主的商業口味。而他認為【一人婚禮】並非一齣大眾商業電影，而是一齣比較有個性的電影, 所以是無需要讓所有人都喜歡。







那麼又是否會令一些較大的投資者對下齣周冠威籌拍的電影卻步呢？想知道周冠威如何回應和想知道周冠威對香港電影未來的發展有甚麼看法，請收聽這節【社區專訪】。



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