美中科技竞争的夹缝中 澳大利亚能否独善其身？

洛伊研究所（Lowy Institute）最近的一份报告显示，随着中国和美国的科技竞争日益激烈，澳大利亚可能处于不利地位。





该报告指出，美国和中国最近的政府支出趋势显示，这两个国家通过大规模增加政府补贴以对本国科技产业提供支持。





洛伊研究所高级研究员约翰·爱德华兹（John Edwards）博士说，虽然这些增加的补贴可能有助于加快技术创新，但它们也可能以破坏性的方式将全球经济分割成相互竞争的部分。







他说，对澳大利亚这样没有能力参与竞争的相对小的国家而言，这种趋势将带来重大挑战。





“我们当然无法与美国、中国和欧洲等国的各种补贴相提并论。看起来美国去年的补贴大致相当于我们国内生产总值的一半。因此，我们不可能接近主要经济体为其产业提供的补贴水平。”





近年来，与生产和使用先进计算机芯片的半导体有关的行业，在中国和美国都得到了极大的政府支持。这些芯片在智能手机、电脑、电器等中都有使用。





洛伊研究所的报告称，最近美国政府的政策也旨在通过拒绝向中国出口相关产品以阻止中国生产先进计算机芯片的能力。





爱德华兹博士说，美国有一个特别的野心。





“美国希望阻止中国获得最先进的芯片，例如视频芯片。因为美国想限制或阻止中国在人工智能方面的进展。”





此外，可能受到美国严格限制影响的不仅仅是人工智能领域。





托斯·滕雷曼（Torsten Lehman）副教授是新南威尔士大学（UNSW）的微芯片技术专家。





他说：“它实际上包含任何有电子元件的东西：电脑、电话、门上的读卡器、玩具……现在，你甚至不能在不放半导体的情况下制造一个手电。”





爱德华兹博士说，虽然控制微芯片技术的理由往往强调其军事目的，但这种技术的大量应用是在商业和工业。





他说，阻止中国制造或使用先进的微芯片技术将对其经济和更广泛的进步产生可怕的后果。





“比如说，拒绝中国在人工智能方面的进展是不可能的，这很可能阻碍一些军事活动，更重要的是，会阻碍整体经济的进步。”



An Intel computer circuit board Source: AAP



洛伊研究所的报告预测，如果美国加强对中国技术出口的阻碍，它将期望其盟友澳大利亚也这样做。





Marina Zhang是悉尼科技大学澳中关系研究所的研究副教授。





她说，这些地缘政治紧张局势可能会对澳中两国此前在科学研究和创新领域的牢固关系造成严重损害。





“研究是需要合作的，但在这个以技术竞争为中心的地缘政治日益激烈的时期，研究肯定会受到影响。”





她表示，由于这些不断加剧的地缘政治紧张局势，澳大利亚的科学界正在受到更严格的控制。





“即使对我自己来说，作为一个澳大利亚研究人员，但我显然与中国有很多联系。所以，我需要关注任何潜在的政治复杂问题。我是否离澳大利亚太近，或者离中国太近，或你知道的，我可以保持我的研究独立性，远离任何政治紧张局势。”





Marina Zhang说，影响学术研究的潜在控制措施的增加引起了重大关切，因为这可能会终止与中国学者的数千种重要合作关系。





她说，随着地缘政治紧张局势的持续，澳大利亚将被迫做出一些重要决定。





“因此，问题是，澳大利亚应该如何应对。澳大利亚是否应该加强其产业政策，或继续鼓励企业家精神和开放创新。”





洛伊研究所的报告还称，澳大利亚将需要考虑其应对。





爱德华兹博士说，夹在其最大的贸易伙伴中国和最大的安全盟友美国之间，澳大利亚需要确保其下一步措施对澳大利亚与这两个大国的重要关系保持敏感。





“我不确定它是否已经发生，但它会发生，美国会要求我们配合（其政策）。我们需要有一个明确的关于如何回应的政策。”





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