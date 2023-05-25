【正在行动】2023年G7峰会可能会带来哪些改变？

上周日（5月21日），美国、德国、英国、法国、日本、意大利、加拿大七大工业国集团（G7）领导人高峰会在日本广岛结束。周六抵达的乌克兰总统泽连斯基在会议最后一天与多国领导人会面，受全球瞩目。





今年的七国集团峰会扩大了参与国家范围，澳大利亚及印度领导人均受邀出席。 同时，“四方安全对话”（QUAD）也改在广岛会场举行。





在抵达日本参加七国集团首脑峰会后，澳大利亚总理阿尔巴尼斯再次呼吁和平。





阿尔巴尼斯在广岛和平纪念公园，即世界上第一颗原子弹爆炸遗址致敬后发表讲话。





他说：“我们知道后果，因为我们就在这里看到了它们。最近，随着普京不负责任地威胁使用核武器，这提醒我们，世界必须保持警惕，我们必须加强反对核武器的运动。”





上周六，峰会发表的“广岛愿景”联合声明称，中国发展核武缺乏透明，并表达对台海、新疆以及香港人权事务的关注，批评中国的“经济胁迫”。不过，声明还提及，准备与中国建立建设性与稳定的关系，而不是“脱钩”。





阿尔巴尼斯总理表示，七国集团国家对澳大利亚在改善与中国关系方面取得的进展表示欢迎，而且总理已告知其访华计划。





他说：“这也受到了欢迎。你需要对话来获得理解，也需要对话来避免误判。这一直是一个问题，在国际关系中缺乏护栏保障是令人担忧的。重要的是，它们已经被设置了。”





中国对G7峰会联合声明进行了严厉谴责，并召见日本驻华大使垂秀夫，对G7峰会联合声明中涉华议题表达不满。中国外交部回应称， 对G7峰会“执意操弄涉华”议题强烈不满和坚决反对，并表示已经向主办峰会的日本等相关国家提出严正交涉。中国外交部在网站公布发言人回应G7声明涉华议题时说，美国“大搞单边制裁，脱钩断链”，才是把经贸关系政治化、武器化的真正“胁迫者”，“奉劝七国集团不要做经济胁迫的同谋和帮凶”。



乌克兰获得“优先权”

武藏野大学政治学教授Donna Weeks在The Conversation撰文解读了2023年G7峰会的“成果”。





他写道，尽管峰会的最后声明确实对核裁军的“广岛愿景”做出了模糊的承诺，但它在周末的主要头条新闻“全球继续支持乌克兰对俄罗斯的战争”中退居次席。





周五（5月19日）晚上，各国领导人就乌克兰问题发表了一份措辞强硬的六页声明，重申他们承诺 “共同反对俄罗斯对乌克兰进行的非法、无理和无端的侵略战争”，并谴责 “俄罗斯明显违反《联合国宪章》的行为以及俄罗斯的战争对世界其他地区的影响”。





但正是乌克兰总统泽连斯基亲自出席的潜在影响，可能会放大峰会领导人原本言辞激烈的言论。





也许最重要的是，泽连斯基的访问为印度、巴西、印度尼西亚和其他来自全球南方的国家提供了一个与泽连斯基会面的机会，以听取他的说法。这些国家在谴责俄罗斯的入侵方面没有那么强烈。





例如，印度总理莫迪在战争开始后与泽连斯基的首次面对面会谈中，听起来有适当的同情心，当时，莫迪说他不认为这场战争 "只是一个经济或政治问题。对我来说，它是一个人性问题"。





泽连斯基有机会向领导人发出直接呼吁，这可能最终成为本次峰会的关键声明，使其有别于以往的G7峰会。



全球南方的更大作用

Weeks教授写道，岸田文雄对广岛有其他目标。事实上，他花了一年多的时间多次出访海外，宣传他对峰会的看法——世界上最大的经济体对发展中国家的更大支持。这是他更广泛的目标的一部分，即确保全球经济安全和他的“新资本主义”品牌，这是他自成为首相以来一直标榜的。





3月，他访问了波兰和乌克兰，在那里他与泽连斯基会面。一个月后，他去了埃及、加纳、肯尼亚和莫桑比克，在那里他宣布“全球南方”是其经济安全战略的一个组成部分，近几个月还在印度、新加坡和韩国停留。





今年会议的与会者名单反映了对“全球南方”的这种更深入的关注。韩国、越南、澳大利亚、印度和巴西，以及科摩罗（非洲联盟主席）、库克群岛（太平洋岛屿论坛主席）和印度尼西亚（东盟主席）都受到邀请。





日本在这里的兴趣部分在于对抗中国和俄罗斯在非洲和全球南方其他地区的投资和影响，七国集团领导人的最后声明反映了这一点。





对岸田文雄来说，正如他在闭幕词中指出的那样，让非洲和太平洋地区的代表与七国集团领导人接触是他过去几个月外交努力的一个重要方面。



四边安全对话

澳大利亚一直将此次峰会视为原计划在悉尼举行的“四边安全对话”正式会议的前奏。然而，在美国总统拜登为处理国内的预算僵局而取消了他的澳大利亚之行后，四个成员国在日本匆忙安排了一次会议。





虽然时间很短，但这次会议提供了必要的视角——四国领导人仍然优先考虑他们的共同目标，即共同努力对中国的地区野心施加压力。





然而，像美国、英国和澳大利亚之间的AUKUS安全协议一样，“四边安全对话”的四国集团在这个已经有很多安全安排的地区仍然是一个反常现象。一些人认为它具有排他性，也许会加剧该地区的紧张局势，而不是缓解这种局势。





这一次的会外会很可能有助于降低区域安全环境的压力，但只是一点点。



我们能期待多大的变化？

日本上次在2016年主办七国集团会议时，时任外相的岸田文雄设法说服美国总统奥巴马迅速访问广岛，这是第一位这样做的美国在任总统。然而，那次访问的象征意义和希望很快就消散了，只剩下折叠的起重机和奥巴马的话语，成为和平博物馆中的另一件展品。





Weeks教授写道，不可避免的是，在每一次七国集团峰会上，都有人呼吁对其目的进行审查。它最初是由世界主要经济体组成的“非正式”集团，与联合国安理会一样，已经成为一个不同时代的机构。它有些不合时宜，不再能代表当今的全球经济。





岸田文雄显然对这一版本的峰会抱有很大的野心，邀请了来自全球南方国家的代表，并真正希望推动核裁军问题。在周日的新闻发布会上，岸田重申了他将世界领导人聚集在广岛的原因——强调追求和平的重要性。





Weeks教授写道，这次G7峰会很可能会因为泽连斯基的访问以及峰会向俄罗斯传递的信息而被人们记住。但是，当各国领导人踏上归途，战争仍将继续，而留下的只是那些将延续到2024年下一届七国集团峰会的“陈词滥调”。





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LISTEN TO 【正在行动】2023年G7峰会可能会带来哪些改变？ SBS Chinese 25/05/2023 21:51 Play

本文重点参考武藏野大学政治学教授Donna Weeks在The Conversation所撰的 《在雄心勃勃的七国集团峰会上，核裁军在泽连斯基的外交呼吁中处于次要地位》 一文。





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