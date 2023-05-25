台湾最后一位慰安妇幸存者去世 享年92岁

台湾最后一位已知的二战时期日军“慰安妇”去世。

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2019年8月14日，台湾台北，公民团体在日本代表处前举行抗议活动。这次抗议活动是第七个国际慰安妇纪念日，在韩国、台湾和其他一些国家举行。在抗议活动中，示威者呼吁日本为二战期间为日军做性奴的前慰安妇道歉并给予赔偿。EPA/David Chang Source: EPA / DAVID CHANG/EPA

台北一个反性交易组织表示 ，台湾最后一位已知的二战时“慰安妇”已经去世，享年92岁。

“慰安妇”是指在1932年至1945年期间，被迫在日本军队的战时妓院工作的人。

活动人士估计，来自被占领土的20万人被迫成为性奴隶，其中包括台湾的大约2000名妇女。

活动人士说，这位不愿透露姓名的妇女于5月10日去世。

台北妇女救援基金会（Taipei Women's Rescue Foundation）表示，她的家人在举行私人葬礼后公布了她去世的消息。

二战时期，来自日本帝国占领区的朝鲜、中国、台湾和菲律宾等地妇女被迫成为日本帝国性奴。

台北妇女救援基金会表示，在他们于1992年设立了一条热线后，在当地找到了其中的59人。

该基金会在一份声明中表示：“我们将继续保留慰安妇的记录，并希望有关性暴力的真相不会随着她们的死亡而消失。”

“我们将继续要求日本政府向这些妇女和她们的家人道歉并给予赔偿，”声明补充说。

台湾在1895年至1945年期间被日本殖民统治。虽然有许多纪念碑专门纪念日本人在殖民时期对该岛的贡献，但直到2018年才在南部城市台南建立了第一个“慰安妇”纪念碑。

随后，台北开设了专门纪念“慰安妇”的博物馆。两年后，一名日本右翼活动家被拍到踢打相关纪念雕像，引发了抗议。

长期以来，历史上的冤屈一直是日本与其邻国关系中的一个痛点。

二战期间，数以千计的“慰安妇”来自韩国，这个问题长期以来在东京和首尔之间造成政治上的分歧。

2015年，日韩两国政府达成了一项协议，时任日本外相的岸田文雄为“严重侮辱大量妇女的荣誉和尊严”而道歉。

然而，几周后，首相安倍晋三似乎收回了道歉。他告诉日本国会： “没有发现任何文件表明慰安妇是被强行带走的”。

韩国也接受了日本提出的10亿日元（1100万澳元）的赔偿。然而，受害者批评说这是不够的。

专门研究日本国内和外交政策的德雷克大学（Drake University）的玛丽·麦卡锡（Mary McCarthy）教授说，日本在其二战后的叙述中尽量减少了慰安妇的话题。

她说，目前日本国内对慰安妇的事实没有共识：她们是谁，如何被招募，日本军队和政府的作用是什么，以及今天应该做什么。

“日本学校教科书中删除了这一问题，日本政治家否认了这一问题，政府和个别政治家积极坚持删除世界各地的慰安妇纪念馆，这一切都破坏了这些事实。”

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Published 25 May 2023 11:58am
Source: SBS