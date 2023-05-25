台湾最后一位慰安妇幸存者去世 享年92岁

台北一个反性交易组织表示 ，台湾最后一位已知的二战时“慰安妇”已经去世，享年92岁。





“慰安妇”是指在1932年至1945年期间，被迫在日本军队的战时妓院工作的人。





活动人士估计，来自被占领土的20万人被迫成为性奴隶，其中包括台湾的大约2000名妇女。





活动人士说，这位不愿透露姓名的妇女于5月10日去世。





台北妇女救援基金会（Taipei Women's Rescue Foundation）表示，她的家人在举行私人葬礼后公布了她去世的消息。





二战时期，来自日本帝国占领区的朝鲜、中国、台湾和菲律宾等地妇女被迫成为日本帝国性奴。





台北妇女救援基金会表示，在他们于1992年设立了一条热线后，在当地找到了其中的59人。





该基金会在一份声明中表示：“我们将继续保留慰安妇的记录，并希望有关性暴力的真相不会随着她们的死亡而消失。”





“我们将继续要求日本政府向这些妇女和她们的家人道歉并给予赔偿，”声明补充说。





台湾在1895年至1945年期间被日本殖民统治。虽然有许多纪念碑专门纪念日本人在殖民时期对该岛的贡献，但直到2018年才在南部城市台南建立了第一个“慰安妇”纪念碑。





随后，台北开设了专门纪念“慰安妇”的博物馆。两年后，一名日本右翼活动家被拍到踢打相关纪念雕像，引发了抗议。





长期以来，历史上的冤屈一直是日本与其邻国关系中的一个痛点。





二战期间，数以千计的“慰安妇”来自韩国，这个问题长期以来在东京和首尔之间造成政治上的分歧。





2015年，日韩两国政府达成了一项协议，时任日本外相的岸田文雄为“严重侮辱大量妇女的荣誉和尊严”而道歉。





然而，几周后，首相安倍晋三似乎收回了道歉。他告诉日本国会： “没有发现任何文件表明慰安妇是被强行带走的”。





韩国也接受了日本提出的10亿日元（1100万澳元）的赔偿。然而，受害者批评说这是不够的。





专门研究日本国内和外交政策的德雷克大学（Drake University）的玛丽·麦卡锡（Mary McCarthy）教授说，日本在其二战后的叙述中尽量减少了慰安妇的话题。





她说，目前日本国内对慰安妇的事实没有共识：她们是谁，如何被招募，日本军队和政府的作用是什么，以及今天应该做什么。





“日本学校教科书中删除了这一问题，日本政治家否认了这一问题，政府和个别政治家积极坚持删除世界各地的慰安妇纪念馆，这一切都破坏了这些事实。”





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