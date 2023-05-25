全澳前十富豪榜单出炉 吉娜·莱因哈特再踞榜首

《金融评论》公布澳大利亚富豪榜，矿业巨头吉娜·莱因哈特（Gina Rinehart）连续第四年荣登榜首。





莱因哈特身价达到创纪录的374亿澳元，比2022年增加了30亿澳元，且拉大了她与同为矿业巨头、富豪榜第二名的安德鲁·福瑞斯特（Andrew Forrest）之间的距离。





前两位富豪都把印度这个世界上人口最多的国家作为他们财富的转折点。周二，他们都在悉尼会见了来访的印度总理莫迪（Narendra Modi）。莱因哈特正在巩固一项锂出口交易，而福瑞斯特则在宣传他的“绿色”氢气和钢铁项目。





排名第三的是安东尼·普拉特（Anthony Pratt），其财富在过去两年中增加了40亿澳元，达到了240亿。这些资产部分归功于他的跨太平洋包装帝国在玻璃领域的重大投资。





普拉特的纸箱工厂们也许比富豪榜前十名中的任何人都更容易受到消费者情绪的影响，因此经济衰退可能会使这位墨尔本人明年很难再登榜单了。





在今年榜单上排名第四的是90岁的哈里·特里古波夫（Harry Triguboff），他是少数几位每次都会上榜的企业家之一。这位房地产开发商的财富增长了12%，达到238亿澳元。





克莱夫·帕尔默（Clive Palmer）则在矿业巨头们表现强劲的一年中跃居前五。他与中国拥有的中信集团（Citic）的特许权使用费交易与铁矿石价格挂钩，中信集团是他近40年前在皮尔巴拉（Pilbara）开采矿区的“劲敌”。





随后是阿特拉斯公司（Atlassian）的创始人迈克·坎农-布鲁克斯（Mike Cannon-Brookes）和斯科特·法夸尔（Scott Farquhar）。他们的财富与阿特拉斯公司在纳斯达克上市的股票一起下滑，阿特拉斯公司是他们在2002年推出的协作软件制造公司，他们今年首次从该公司裁员。





第八位是从去年第九位上升的伊万·格拉森伯格（Ivan Glasenberg），其身价估计增加了11%，达到136亿澳元。





今年落到第九位的是Canva的创始人梅兰妮·帕金斯（Melanie Perkins）和克里夫·奥布雷希特（Cliff Obrecht）夫妇。他们的身价减少了5%，达到132亿澳元。





第十位的是弗兰克·洛维（Frank Lowy），他是另一位每次都上榜的企业家。洛伊现在已退休，住到以色列，卖掉了他的商场巨头Westfield，现在由长子大卫在纽约保守管理。





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