SBS早新闻（6月14日）Play13:37 Source: Getty / Getty Images下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (12.47MB) 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。阿尔巴尼斯敦促澳大利亚成为可再生能源领导者;维州中部马姆斯伯里问题青年监狱将于年底关闭;原住民事务部长称反议会原住民之声是误导选民;俄罗斯对乌克兰中部城市克里维里发动导弹袭击。欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。阅读更多总理阿尔巴尼斯敦促澳大利亚成为可再生能源领导者乌克兰方称反攻正在取得进展，领土正被收复针对劳动力短缺行业 全澳18大学提供28项微证书课程分享Latest podcast episodes【华人移民故事】前时尚杂志主编移民悉尼 享受简单生活【SBS新闻快报】于墨尔本东区两度持械抢劫的三名青少年被起诉【SBS学英语】第39集：报税｜了解申报费用的技巧新研究揭示在澳华裔和在华澳裔企业家之间的相似性