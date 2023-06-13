针对劳动力短缺行业 全澳18大学提供28项微证书课程

微证书被认为是全球新趋势，属于规模较小的学分制课程，为进修人士提供与工作及专业，或一般兴趣相关的短期独立课程。





联邦教育长克莱尔（Jason Clare）在一份声明中表示，联邦政府将拨款1850万澳元展开首轮微证书试验计划，涉及的微证书课程包括“农村地区护理学”、“核科学”、“无人机测绘”，以及培训中学教师的“爱因斯坦物理学”，提供课程的大学包括皇家墨尔本理工大学（RMIT University）、乐卓博大学（La Trobe University）、悉尼科技大学（University of Technology Sydney）、新南威尔士大学（University of New South Wales）和堪培拉大学（University of Canberra）等。





克莱尔表示，微证书可以帮助澳大利亚人提高技能和重新学习技能，为未来的工作做准备，而试验计划意味着全澳更多的人可以获得社会需要的领域技能，比如教学、护理和工程。



去年10月公布的数据显示，全澳技能短缺的职业数量在12个月内几乎增加一倍。





根据国家技能委员会（National Skills Commission）每年更新的技能优先列表，全国劳动力短缺的职业有286项，而2021年仅为153个。





新列的职业包括牙医、儿科医生、一系列外科医生、专业护士以及重症监护和急诊医学专家。





至少从2021年开始，全澳的大学一直在推动引入高等教育助学贷款计划（HECS, Higher Education Contribution Scheme）式的联邦贷款制度，涵盖“微证书”课程，鼓励国民通过短期课程提高技能及增值。



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去年的就业和技能峰会也提出了这一问题，总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）呼吁“工会、商业团体和帮助运营我们世界级职业教育和培训的VET业界，看看如何针对澳大利亚面临的技能短缺问题立即采取行动”。





全澳大学组织“澳洲大学联会”（Universities Australia）行政总监杰克逊（Catriona Jackson）对政府支持提供短期课程表示欢迎，并希望在目前全澳迫切需要技术人员方面，加强大学发挥的重要作用。





而澳大利亚国立大学（Australian National University）高等教育政策教授诺顿（Andrew Norton）则反对微证书获政府提供贷款计划。





诺顿去年已经在网上发文表示：“政府的微课程政策，从未对问题的严重性或解决方案的潜在副作用，进行过充分的分析。”





他还将教育部长克莱尔周日（6月11日）的声明描述为“官僚决定应该资助的个别课程的不良趋势的一部分”。





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