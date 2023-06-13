华人孩子在保育中心面部被抓伤 出现20多道划痕

一名华人目前在社交媒体上放上了她从墨尔本一家儿童幼托中心接回的满脸抓伤的10周大的儿子的照片，控诉幼托中心“儿童虐待”。





根据7号新闻报道，这位不愿透露姓名的母亲说，她在接到电话称她儿子与另一个孩子发生冲突后赶往了墨尔本的Only About Children幼托中心。





在抵达幼托中心后，这位化名为Rachel的母亲被眼前的景象吓坏了。她十周大的儿子Noah脸上有20几道鲜红的划痕。





“我们都哭了，我们无法相信如此可怕的事情会发生在我们的孩子身上，”Rachel通过翻译告诉7号新闻。





Rachel告诉媒体，上个月，当她被电话叫到Only About Children幼托中心时，当时的工作人员告诉她，她的儿子在换尿布时发生了一起事件。





据报道，这家幼托中心向她解释说，Noah是被另一个孩子抓伤的，当时他被一名试图给第三个孩子换尿布的保育员短暂地置于无人看管的状态。





但Rachel不接受这种说法。





“中心的解释是这件事只是意外发生。但我们不能接受这种解释，因为Noah的脸上有20多道抓痕——这怎么可能是意外发生的？”她告诉7号新闻。





“我丈夫说，这绝对不是意外，这是虐待儿童。”





Rachel和家人将Noah带到Box Hill医院检查，并清理了伤口。





Rachel表示，医生对婴儿被抓得如此严重感到难以置信，并检查了他的眼睛和大脑是否受伤。





Noah正在康复中，他的脸应该不会留下疤痕，但他再没有回到幼托中心。





Only About Children Melbourne Central拒绝了7NEWS的置评请求，但在给这个家庭的信中表示歉意。





维州教育部表示，已意识到了该事件，并表示该幼托中心已改变其政策。





维州教育部的发言人表示：“该机构已经采取了措施来解决这一事件，包括审查其换尿布时间的程序，以便在这些时间增加一名保育员。”





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