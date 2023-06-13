丑闻缠身的前意大利总理贝卢斯科尼去世

要点： 贝卢斯科尼在米兰的圣拉斐尔医院去世。

他的政治生涯充满了腐败丑闻。

他的性生活经常登上世界新闻，包括他臭名昭著的“bunga bunga”派对的淫秽细节。

前意大利总理西尔维奥·贝卢斯科尼（Silvio Berlusconi）是一位亿万富商，在改变意大利政治格局之前创建了意大利最大的媒体公司。2023年6月12日，他在米兰去世，享年86岁。





贝卢斯科尼患有白血病已经“有一段时间了”，去世前不久还患上了肺部感染。





据意大利媒体报道，他在米兰的圣拉斐尔（San Raffaele）医院去世。





多年来，他一直患有心脏疾病和前列腺癌，并在2020年感染COVID-19后被送往医院。





贝卢斯科尼所在的意大利力量党（Forza Italia）是意大利现总理梅洛尼（Giorgia Meloni）所在的右翼联盟的一部分，尽管他本人在政府中并无职务，但他的去世可能会在未来几个月内破坏意大利政治的稳定。



“Bunga bunga”派对、腐败和其他丑闻

这位出生于米兰的政治家的职业生涯也充满了其他性丑闻和腐败指控。





十年前，贝卢斯科尼被判定犯有税务欺诈罪，并被禁止在两年内担任公职，但他的四年刑期被免除。在其他指控中，贝卢斯科尼还被指控在2010年2月至5月期间向17岁的摩洛哥人马赫鲁格（Karima El Mahroug）（艺名“偷心的鲁比”）支付性服务费用，因为当时她还未满18岁，贝卢斯科尼初步被正式定罪。





他最终在上诉中被认定无罪，但这一审判对他的影响持续了数年。





法律困境伴随着贝卢斯科尼的整个政治生涯，他至少在七个案件中被判定犯有严重罪行，包括贿赂一名参议员和贿赂法官。





他的性生活经常被世界媒体渲染，包括他臭名昭著的“bunga bunga”派对的淫秽细节。





尽管贝卢斯科尼淡化了自己花花公子的名声，但他的第二任妻子拉里奥（Veronica Lario）却不这么认为，她要求离婚，说她不能和一个 “经常接触未成年人”的人生活在一起。





最初，拉里奥获得了意大利历史上最高的离婚赔偿金之一——每月140万欧元（242万澳元）的赡养费。但像对许多对他不利的法院裁决一样，贝卢斯科尼提出上诉，后来这笔钱的金额被减少到了零。





如此多的丑闻也造成了损失。2011年，当意大利接近希腊式的债务危机时，贝卢斯科尼辞去了总理职务。当他的队伍前往总统办公室递交辞呈时，嘲笑的人群大声欢呼。





然而，随着时间的推移，贝卢斯科尼饱受打击的形象又恢复了往日的光彩，他越来越被看作是一位年长的政治家，对其保守阵营中更加极端的势力施加了温和的影响。





他未再婚，但在2022年，他与小他53岁的伴侣玛尔塔·法西纳（Marta Fascina）举行了一场“象征性”的婚礼，法西纳穿着白色婚纱参加了这场非正式仪式。



贝卢斯科尼是意大利经常出现的怪异政治景观中最不寻常的人物之一，他是一个张扬的人物，单单是他那些不伦不类的笑话就会扼杀他在大多数欧盟国家的政治生涯。





在奥巴马（Barack Obama）当选为美国第一位非裔美国人总统后，贝卢斯科尼对他的贺词为“高大、英俊、晒得黝黑”。





但是，他时常显露的小丑般的性格和反复的整容手术掩盖了他敏锐的政治头脑，以及在挖掘普通意大利人的恐惧和担忧方面几乎不可思议的天赋。





贝卢斯科尼本人对自己的政治生涯并不后悔，尽管他明显感到自己经常被出卖。





“我所知道的是，在外交和国内政治中，我从未犯过一个错误，”他在2016年告诉意大利Chi杂志。“但当我仔细想来，我想不起一个政界朋友的名字。”





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