遭遇心理健康困境想请假 一些员工为何顾虑重重？

如果你在一个组织或团队工作，在那里你感觉可以安全地讨论心理健康挑战，那你是幸运的。





尽管整个社会在理解和谈论心理健康方面取得了很大进展，但污名和偏见仍然普遍存在，并阻碍许多人向上司和同事提及困境所在。





心理健康挑战有不同的形式。对一些人来说，这将是一场艰苦的终生斗争。而对于另一些人来说，他们则是感到压力过大、需要休息。





世界卫生组织估计，全球大约有9.7亿人——也就是八分之一的人口——在任何时候都遭受心理障碍的困扰，其中约有3.8亿人受到与焦虑障碍相关的影响，而受抑郁症影响的约3.6亿人。



自 2019 年以来，这一人数增长了约 25%，这归因于与新冠大流行相关的社交隔离、经济困难、健康问题和紧张的关系。





但心理健康状况下降是一个长期趋势，工作需求很可能在一定程度造成这种情况。





研究发现，导致心理健康问题的三个主要工作场所因素包括：不平衡的工作设计即人们承受着高工作需求但缺乏对工作的控制、职业不确定性以及价值和尊重的缺乏。





这至少在一定程度上解释了为什么在富裕的工业化国家，抑郁症和焦虑症似乎更为普遍。比如在美国，据估计超过一半的人口在其一生中某一阶段会经历可诊断的心理障碍。



Credit: pixaby free image

管理态度缓慢转变

在现代工作场所，心理健康越来越受到重视。但是，先入为主的观念和偏见很难改变。遭受心理健康挑战的人仍然被视为软弱、不稳定或者缺乏能力。





这些态度使那些被诊断患有心理健康障碍的人更难找到有意义的工作，更难在其职业生涯中取得进展。





一些企业高管和主管和其他群体一样，对心理健康问题的了解有限，或者在工作场所管理心理健康问题方面缺乏相关的技能。





这一盲点在管理研究报告中被反映。关于管理人员对心理健康问题理解的最新最好的研究始于2014年。





该研究发现，只有大约十分之一的人力资源专业人士和管理人员对支持面临心理健康挑战的员工非常有信心。





即使管理者了解有心理健康问题的员工遭受隐性偏见，他们可能仍然不知道该怎么做。



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因此，很多员工不愿意向同事和主管透露他们的心理健康挑战，担心缺乏理解，也担心可能会对自己职业生涯产生负面影响，这并不令人意外。但是保守秘密和坚持下去可能会加重心理健康问题。



构建对话框架

如何对待这个问题？我们的研究表明，领导力是关键。





对于所有组织机构而言，文化改变可以从领导者和管理者更为公开谈论他们自己的心理健康挑战开始。这使其他人能够效仿。





语言选择也很重要。我们谈论心理健康的方式会改变我们对它的看法。





例如，澳大利亚国家心理健康委员会提到的是“心理健康挑战”而不是“心理疾病”。这样的表述可以帮助人们将心理健康日视为任何人都可能需要的事情，而不仅仅只是“生病”的人才需要。





对于较大型机构来说，一个创新的想法是设有“心理健康倡导者”——那些经历过严重心理健康挑战的员工。



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Energy Queensland是一家政府所有的公共事业公司，约有7600名员工负责维护该州的配电基础设施。





该公司在2017年做到了这一点，其两名员工——詹姆斯·希尔（James Hill）和亚伦·麦肯（Aaron McCann）现为全职的在心理健康方面的倡导者。





希尔以前是该公司的电工，麦肯是线路工人，他们都曾经历严重的抑郁和自杀念头。





我们开展了研究，对300多名心理学家、精神科医生和其他从事心理健康服务的人员进行调查，结果表明“亲身经历”倡导者可以促进更开放的组织文化，有助于打破阻碍他人承认自己心理健康挑战的社会偏见。





全球范围内只有少数组织引入了“健康/福祉日”——一种“不需要证明”的休假日。





随着提高服务行业生产力的挑战日益加剧，以及对技能和人才的竞争升级，那些承认并顾及现代心理健康压力的工作场所将具备竞争优势。





本文作者：





澳大利亚皇家墨尔本理工大学（RMIT University）管理学副教授Lena Wang





澳大利亚皇家墨尔本理工大学Fulbright研究员Louise Byrne





澳大利亚皇家墨尔本理工大学管理学教授Timothy Bartram





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