全澳首家“虚拟医院”：患者足不出户就医 护士“线上查房”

全澳首家独立获得国家认可的虚拟医院正式揭幕，该医院允许病人在自家的床上就医，接受“虚拟治疗”。





这家位于阿德莱德的医疗机构看起来像一个呼叫中心，但是护士们正在进行“虚拟查房”，这包括通过患者发送的照片来查看伤口。





该服务可将急诊科和病房腾出来给那些最需要的人。但是医生会定期探访患者，如果有患者病情恶化，可以派遣一名医护人员前往进行治疗。





﻿执行医疗总监艾米莉·柯克帕特里克（Emily Kirkpatrick）博士说，一切都可以让病人呆在自家床上时完成。





柯克帕特里克说：“我们可以服务非常不舒服的患者，他们通常需要进行血液检查、影像学检查、氧气治疗等等，我们会直接在患者家中提供这些服务。”





“我们认为这将给我国未来的医疗保健行业带来真正的变革。”





腿部感染的彼得·埃利斯（Peter Ellis）需要静脉注射抗生素，他的医生现在每天通过一台平板电脑从悉尼的Macquarie Park地区与他保持联系。





埃利斯说：“这是一种更好的体验。”





“尽管住院有护士们照顾非常好，但在自己的房子里待着感觉很棒……还不用吃医院的病号餐。”





新冠疫情迫使人们重新思考医疗护理方式。一些医院已经开设了虚拟病房，但“我的家庭医院”是首个获得国家认可的独立运营者，可以直接接收从全科医生、救护车呼叫或其他医院转诊的公立医院患者。





目前，该医院约有100名患者。





在国家卫生系统承受越来越大压力时，其他州正在密切关注这一情况。





家庭护理也意味着医院获得性并发症的发生率较低。





联邦卫生部长马克·巴特勒（Mark Butler）告诉九号新闻（Nine News），他正在密切监测“以了解如何使其适应改善澳大利亚各地医疗服务的可及性”。





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