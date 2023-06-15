比尔·盖茨计划访华 将与习近平会面

要点： 比尔·盖茨将与习近平会面，这是习近平与外国私营企业家的罕见接触；

会面的目的尚不明确，但盖茨一直关注全球健康和发展挑战；

盖茨于2020年从微软董事会卸任，专注于慈善事业。

据知情人士透露，微软联合创始人比尔·盖茨计划在访华期间与中国国家主席习近平会面。





此次会面将标志着习近平近年来与外国私营企业家的首次会晤。知情人士表示，这可能是一对一的会晤。另一消息人士证实了本次会面，但没有提供详细信息。





这些消息人士没有透露两人可能讨论的内容。





盖茨在周三发布推文称，此次访华将是新冠疫情后他首次抵达北京，并将与“比尔和梅琳达·盖茨基金会”共同致力于全球健康和发展挑战的合作伙伴会面。



截至发稿，盖茨基金会和中国国务院新闻办公室尚未回应路透社的置评请求。





盖茨于2020年退出微软董事会，专注于与全球健康、教育和气候变化相关的慈善工作。他在2008年辞去了微软的全职高管职务。



据报道，习近平和盖茨的最后一次会面是在2015年，当时他们在海南省博鳌论坛的间隙进行了会晤。





2020年初，习近平致函盖茨，感谢他和“比尔和梅琳达·盖茨基金会”承诺向中国提供援助，包括为中国抗击新冠疫情提供500万美元（约740万澳元）。





而此次会面将标志着习近平近年来长期中断与外国私营企业家和商业领袖会晤的结束。在中国关闭边境近三年期间，习近平停止了出国访问。





自今年年初中国重新开放以来，几位外国企业首席执行官已经访问过中国，但大多数主要与政府部长会面。



中国国务院总理李强于3月份与包括苹果公司的蒂姆·库克在内的一批外国首席执行官会面，据路透社消息人士透露，特斯拉的埃隆·马斯克上个月会见了副总理丁薛祥。





然而，随着中美紧张关系的加剧和习近平对国家安全的重视，外国商界对中国的态度也变得谨慎。





比尔·盖茨的访问也先于美国国务卿安东尼·布林肯定于6月18日至19日的拖延已久的访华之行，旨在稳定世界两大经济体和战略对手之间的关系。





布林肯周三与中国外长秦刚进行了紧张的通话，秦刚敦促美国停止干涉中国内政，损害中国的安全。





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