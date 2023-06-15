澳洲独立参议员索普指称遭到自由党参议员性侵 已撤回相关言论

要点： 独立参议员索普已撤回指称参议员大卫·范恩（David Van）性侵犯的言论。

索普参议员行使了议会特权；

自由党参议员范恩指针对他的言论毫无根据、完全不实。

澳大利亚独立参议员索普已撤回她在星期三（6月14日）较早时在参议院发表的受到“性侵犯”言论，当时她声称另一位参议员对她进行性侵犯。





参议员范恩“彻底”否认索普的指称，并表示他的律师已就这一言论与她联系。





索普参议员周三在参议院会议厅提出受到“性侵”这一说法，当时会内就处理前自由党职员希金斯（Brittany Higgins）的强奸指控的处理方式进行辩论。





范恩参议员立即否认有关言论，随即在周三晚上发表一份独立声明。





该声明说：“索普参议员对我提出毫无根据和完全不实的指称，我立即明确否认并将继续否认。”





“索普参议员以最恶意和卑鄙的方式利用议会特权发表了这些令人愤慨和应受谴责的言论。”





“我的律师已经向她发信，并且以最坚定的措辞阐明了我的立场。”



Senator David Van flatly rejected the allegation. Source: AAP / Mick Tsikas 较早前，索普参议员行使了议会特权，该特权防止政界人士因在议会发表的言论而受到诽谤诉讼。





在范恩敦促其他议员“为所有澳大利亚人确立标准”时，他的发言被索普打断，她说：“当施暴者谈论暴力时，我感到非常不舒服。”





当被要求撤回言论时，她回答说：“我不能。”





她说：“这个人骚扰我，对我进行性侵犯，总理不得不把他赶出办公室。”





“他今天谈论这个问题，对整个党来说绝对是一种耻辱。”





范恩参议员断然否认了这些说法，称其为“谎言”。





他说：“我彻底地拒绝那种说法，那种令人作呕的说法，完全拒绝。这只是一个谎言……这不是真的。”





范恩当时正提及对前国防部长雷诺兹（Linda Reynolds）的批评，有关她对希金斯强奸指控的回应。





在范恩发表声明后，索普再次在会议厅发言。





她说：“今天较早前，我对另一位参议员发表了一些评论。”





“副主席将此事转给你，你要求我撤回这些言论，以遵守国会常规。”





“我撤回这些言论以供参议院参考。”





索普表示，她将在周四就此事发表进一步声明。





欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。



