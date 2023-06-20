布林肯访华：澳中关系未来走向？

胡博士表示，这次布林肯访华是成功的。





“我觉得四个多月下来，最终能够成行，包括布林肯这次成功见到了秦刚和王毅，最后见到了习近平，整个过程来讲这次访华还是比较成功的，至少双方保证了一个比较畅通的交流和沟通的渠道。”





对于此前中国方面迟迟没有确认习近平是否会与布林肯会面，胡博士说一方面这是外交的“正常现象”，另一方面也释放了中国展示不同以往的“大国做法”的信号。





“我觉得不管是在中国以往的外交事务，还是西方国家的外交事务中，这都是很正常的，通常来讲也会看秦刚和王毅谈的情况。另外美国现在国内的局势，不管是经济也好还是美债也好，与中方尤其是中方最高领导人会面有比较大的迫切性。“





“如果我们仔细观察中国在外交上，尤其是近一两年，还是会发现一个不同于以前的相对比较成熟，比较大国风范的做法。“



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对于美中关系未来是否会改善，胡博士说自己持不乐观的态度。





“中美现在确实存在很多根本性的分歧。这次会谈我们会发现秦刚和王毅态度硬化比较严重，还会说这是中美关系处于建交以来的最低谷。”





胡博士还特别提到，布林肯此次访华会影响澳大利亚未来跟中国外交关系的侧重点。未来澳大利亚政府也会寻求与中国高层进一步交流。





“这次布林肯访华为数不多的一个成果就是鼓励扩大人文教育交流，所以从澳大利亚的角度来讲，更没有理由不去这样做，所以肯定是会进一步加强和中国方面的高层接触。“





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