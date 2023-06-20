布林肯访华：澳中关系未来走向？

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U.S. Secretary of State Antony Blinken shakes hands with Chinese President Xi Jinping in the Great Hall of the People in Beijing, China, Monday, June 19, 2023. Credit: Leah Millis/AP/AAP Image

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美国国务卿布林肯访华，双方表态同意共同落实两国元首巴厘岛会晤达成的重要共识。与此同时美国总统拜登表示希望再次会晤习近平。布林肯访华是否成功？澳大利亚在澳中外交上又有什么侧重点？墨尔本大学当代中国研究中心研究员胡丹博士进行了分析。

胡博士表示，这次布林肯访华是成功的。

“我觉得四个多月下来，最终能够成行，包括布林肯这次成功见到了秦刚和王毅，最后见到了习近平，整个过程来讲这次访华还是比较成功的，至少双方保证了一个比较畅通的交流和沟通的渠道。”

对于此前中国方面迟迟没有确认习近平是否会与布林肯会面，胡博士说一方面这是外交的“正常现象”，另一方面也释放了中国展示不同以往的“大国做法”的信号。

“我觉得不管是在中国以往的外交事务，还是西方国家的外交事务中，这都是很正常的，通常来讲也会看秦刚和王毅谈的情况。另外美国现在国内的局势，不管是经济也好还是美债也好，与中方尤其是中方最高领导人会面有比较大的迫切性。“

“如果我们仔细观察中国在外交上，尤其是近一两年，还是会发现一个不同于以前的相对比较成熟，比较大国风范的做法。“
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对于美中关系未来是否会改善，胡博士说自己持不乐观的态度。

“中美现在确实存在很多根本性的分歧。这次会谈我们会发现秦刚和王毅态度硬化比较严重，还会说这是中美关系处于建交以来的最低谷。”

胡博士还特别提到，布林肯此次访华会影响澳大利亚未来跟中国外交关系的侧重点。未来澳大利亚政府也会寻求与中国高层进一步交流。

“这次布林肯访华为数不多的一个成果就是鼓励扩大人文教育交流，所以从澳大利亚的角度来讲，更没有理由不去这样做，所以肯定是会进一步加强和中国方面的高层接触。“

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