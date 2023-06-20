【SBS新闻快报】电动汽车价格可能有变化？

An electric car charge point

An electric car charge point Source: AAP

下载SBS Audio应用程序

其他收听方式

澳洲电动汽车委员会（Electric Vehicle Council）表示，澳洲人可能很快就能以略高于3万澳元的价钱买到一辆电动汽车。

市场专家表示，比亚迪（BYD）本周推出的“海豚”（Dolphin）电动汽车可能会引发其他制造商的减价战，使更多人受惠。

中国品牌比亚迪汽车承诺将在澳洲推出最实惠、最优质的电动汽车，它将于本周四（6月22日）在黄金海岸举行新车发布，这引起了广泛的猜测。

其他中国品牌，如名爵（MG）和长城（GWM）电动汽车目前在澳洲市场上的售价为43990澳元。

一直以来，昂贵的价格使一些想转用电动汽车的人却步。

电动汽车委员会行政总裁贾法里 （Behyad Jafari）表示，比亚迪的承诺突显了新一代汽车技术面临越来越大的降价压力，加上联邦政府承诺在未来数月内引入燃油效益标准，这种压力可能会加剧。

他说：“无论是这一款还是其他车型，我们都看到电动车的价格在下降。”

“不久之后，我们就会看到3万澳元左右的电动汽车。之前售价4万澳元的电动汽车上市时，我们看到销量迅速上升。”

澳洲电动汽车协会（Australian Electric Vehicle Association）全国主席钟斯（Chris Jones）博士说，对于比亚迪“海豚”是否会成为首款跌破4万澳元售价的电动汽车仍然存疑。

欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。

请在 
Facebook
和 
Twitter 
关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。
READ MORE

【移民故事】不走寻常路的华人女企业家Vivian郑

【现场说法】华人婴儿在托儿中心受伤 监护人能采取什么方式维权？

分享

Latest podcast episodes

RBA

【观点】只要失业率低 经济衰退并不可怕

THAILAND AUSTRALIA SURROGATE BABY GAMMY

【现场说法】华人婴儿在托儿中心受伤 监护人能采取什么方式维权？

Children from the Vietnamese Language School perform at the NSW Federation of Community Lanugage Schools dinner (Supplied).jpg

澳大利亚年轻人需要更多机会学习第二语言

SBS Mandarin morning news

SBS早新闻（6月20日）