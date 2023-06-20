【SBS新闻快报】电动汽车价格可能有变化？

市场专家表示，比亚迪（BYD）本周推出的“海豚”（Dolphin）电动汽车可能会引发其他制造商的减价战，使更多人受惠。





中国品牌比亚迪汽车承诺将在澳洲推出最实惠、最优质的电动汽车，它将于本周四（6月22日）在黄金海岸举行新车发布，这引起了广泛的猜测。





其他中国品牌，如名爵（MG）和长城（GWM）电动汽车目前在澳洲市场上的售价为43990澳元。





一直以来，昂贵的价格使一些想转用电动汽车的人却步。





电动汽车委员会行政总裁贾法里 （Behyad Jafari）表示，比亚迪的承诺突显了新一代汽车技术面临越来越大的降价压力，加上联邦政府承诺在未来数月内引入燃油效益标准，这种压力可能会加剧。





他说：“无论是这一款还是其他车型，我们都看到电动车的价格在下降。”





“不久之后，我们就会看到3万澳元左右的电动汽车。之前售价4万澳元的电动汽车上市时，我们看到销量迅速上升。”





澳洲电动汽车协会（Australian Electric Vehicle Association）全国主席钟斯（Chris Jones）博士说，对于比亚迪“海豚”是否会成为首款跌破4万澳元售价的电动汽车仍然存疑。





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