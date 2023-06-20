【现场说法】华人婴儿在托儿中心受伤 监护人能采取什么方式维权？

上周，一名华人母亲发现，自己的10周大的孩子在墨尔本一家托儿中心被抓伤，面部有20多道鲜红的划痕。





听众朋友，儿童在托儿机构受伤，监护人能采取什么样的方式维权？





还原案件：

一名华人目前在社交媒体上放上了她从墨尔本一家儿童幼托中心接回的满脸抓伤的10周大的儿子的照片，控诉幼托中心“儿童虐待”。





根据7号新闻报道，这位不愿透露姓名的母亲说，她在接到电话称她儿子与另一个孩子发生冲突后赶往了墨尔本的Only About Children幼托中心。





在抵达幼托中心后，这位化名为Rachel的母亲被眼前的景象吓坏了。她十周大的儿子Noah脸上有20几道鲜红的划痕。





一名10周大的婴儿在墨尔本的一家儿童保育中心被严重抓伤。Source: 7 News



Rachel告诉媒体，上个月，当她被电话叫到幼托中心时，当时的工作人员告诉她，她的儿子在换尿布时发生了一起事件。





据报道，这家幼托中心向她解释说，Noah是被另一个孩子抓伤的，当时他被一名试图给第三个孩子换尿布的保育员短暂地置于无人看管的状态。





但Rachel不接受这种说法。





Only About Children幼托中心发言人莎拉·伍德科克 （Sarah Woodcock）在6月13日发布媒体声明，表示此事属实，并称，OAC与维州教育部对此进行审查，双方均判定“抓伤是意外事件”。





儿童在幼托中心时，中心有什么义务？

每个家长都希望孩子在托儿所和学校度过的时光充满学习、游戏和新体验。孩子们不能（也不应该）完全被保护免受每一次碰撞和擦伤，但最终，照顾者和教师必须尽力保护他们免受严重伤害。这个重大责任不仅是一种道义上的义务，也是法律问题。





幼托机构也有义务保障员工与孩子的比例（ratio），并且要接受突击性的检查和管理。如果监管机构发现机构不合规定，则可以处以罚款，或勒令紧急整改。如果幼托机构没有足够的工作人员来满足照顾儿童所需的比例，监管部门可能会要求它们遵守所要求的内容。如果是非常严重的违规事件，它们可能会进行起诉，可能会中止或者吊销机构的经营执照。





如果孩子在照料中受伤，园方有责任尽快记录并向父母报告，并且应该在任何事件、伤害、创伤或疾病发生后的24小时内报告。这些机构需建立报告伤害的机制，并记录发生了什么，工作人员做了什么处置，谁目睹了这一事件，以及向谁报告这一事件。





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托儿所有责任处理和管理儿童的轻微受伤和事故，包括提供适当的急救、更换尿布，并在发生卫生意外后进行擦洗和清洁。





在孩子在托儿所期间，无论家长是否迟到接孩子，都要始终遵守关于适当监管、受过培训的员工和急救程序的规定。





托儿所有责任符合其所在州或地区关于以下最低标准的规定：





保护儿童免受危险和伤害



适当的监管



纪律



场所维护



儿童/员工比例



教育或娱乐项目



如果托儿所未能履行其责任，可能违反了法律。他们可能会被罚款，执照可能会受到限制、修订、吊销或取消，并可能被起诉。





孩子在托儿中心受伤了，中心应承担什么责任？

谁负责您的孩子？

在执勤期间，照顾者和教师对他们所托付的孩子负有“责任关怀”(duty of care)。虽然通常情况下雇主将承担法律责任，但教师和照顾者也将因严重违规行为而面临后果。关于是否应对学校场地上学前或放学后的孩子负有责任关怀的问题更为复杂。通常情况下，如果学校知情并允许这种情况发生，答案通常是肯定的。





关怀责任（duty of care）是什么？

负有“关怀责任”并不意味着学校或托儿所自动对其监管期间发生的任何伤害承担责任。意外事故是生活的一部分，尤其涉及到大批玩耍的孩子，有些伤害并非无人责任。





根据普通的过失原则，伤害或危害必须是合理可预见的，并且由于未能遵守合理的关怀标准而引起的。教师和照顾者不必要求他们成为超人，但他们应该采取足够的措施来保护孩子免受合理可预见的风险。在一些州和地区，政府已经出台了提高这一标准的立法措施。





从实际角度来看，学校和托儿所有责任提供安全和充分监管的校园，采取合理的安全预防措施，例如在体育活动期间，并在一定程度上保护孩子免受他们自身的不成熟和其他孩子的行为影响。





使用托儿服务的家长/监护人有责任吗？

家长负责准确记录他们孩子的以下信息：



注册详情，包括授权监护人和紧急联系人



健康信息，包括特殊需求、过敏和医疗状况



每日出席情况，包括到达和离开的时间。



除非根据注册记录明确授权，照顾者不得给孩子服用药物。

家长有权感到安全，确信托儿中心不会将他们的孩子交给陌生人或未经授权的人员。





万一孩子在托儿中心受伤了，家长/监护人应该做什么？

和托儿中心沟通、保留证据

当婴儿或儿童在幼托机构受伤时，家长的情绪可能会很激动，但法律行动并不总是最好的办法，坦诚的对话是最好的起点。





Source: Pixabay



类似的事件如果发生，家长们首先要做的就是确保孩子的安全，保持冷静，整理相关的事实，并与幼托服务提供方就如何避免将来发生类似的事件进行沟通。





所有家长都可以立即索取事件报告（incident report），并询问幼托机构是如何处理这起事件的相关细节。如果该事件是可以被提前预防的，那么家长需要去收集证据。家长可以向园方要求提供孩子受伤后的照片、有问题的游戏设施的照片、事件报告副本和监控录像（如幼儿园有的话）等资料。



向政府机构投诉

部门将收集和评估与投诉相关的信息，然后决定采取何种行动。这可能包括增加监控、限制许可或甚至起诉。





只有在伤害非常严重的情况下才应当采取法律行动，而且在维州，有一个全身5%的部位受伤害（whole body impairment）的门槛。这并不包括皮肤表面的抓伤或咬伤，但可能包括因游戏设施故障导致的脚踝骨折，以及在手术后所造成的行走困难。



诉讼

如果孩子在托儿所受伤并且这些伤害本可以避免，家长可能会起诉托儿所。例如，如果不安全的游乐设备导致手肘骨折，没有监督的游戏导致手指部分截肢，或未经授权的食物导致严重过敏反应等情况。





如果儿童因严重事件而生病、发生事故、受伤或心理创伤，托儿所必须尽快通知父母或监护人。





托儿所的严重事件包括：



需要注册医生或住院治疗的伤害或创伤



孩子失踪或无法解释其去向的情况

如果托儿所发生的事故只是轻微的碰撞、淤血或小伤口，并且您的孩子从伤势中恢复良好，那么对托儿所采取法律行动是没有意义的。您可以坚持要求托儿所建立更好的程序，以确保类似的事故不再发生。然而，如果您对托儿所失去了信任或信心，那么您可能要考虑更换托儿所设施。





防止此类事件发生，家长应该做什么？

为了更好地确保孩子的安全和福祉，与照顾者建立良好的关系是一个好方法。您可以：



在送孩子或接孩子时与照顾者交谈。



花些时间查看游戏设备。



查看“用餐菜单”，并核对照顾者记录的孩子的食物和饮料摄入情况。



询问孩子当天做了什么，是否发生了任何事故。往往情况下，照顾者都乐意与您讨论孩子的情况（包括一些顽皮的事情）。



请求照顾者在发生任何异常情况时给您打电话，并与他们详细讨论让您担心的情况。例如，如果孩子带着严重的尿布疹回家，与照顾者讨论定期更换尿布的问题，并提供尿布疹防护用品，要求他们每次更换时使用。



如果发现孩子回家时有不明原因的淤伤，请询问照顾者是如何发生的，并询问他们如何在将来防止类似情况发生。

请记住，并非所有的托儿所事故都能通过监督来防止。刚开始学步的幼儿在游乐场上更容易绊倒和摔倒。孩子们通常充满好奇心，希望有自由去探索和发现。托儿所应该符合合理的安全和监督标准，同时提供一个让孩子在不断发展壮大的大脑中建立和加强联系的环境。重要的是要记住这是常识问题，法院也意识到并非所有事故都是可以预防的。





定期、开放、诚实和慎重的沟通有助于家长和照顾者在问题升级为投诉之前提出和解决问题。如果照顾者工作得很出色，一定要让他们知道。





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LISTEN TO 【现场说法】华人婴儿在托儿中心受伤 监护人能采取什么方式维权？ SBS Chinese 20/06/2023 31:33 Play





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