【移民故事】不走寻常路的华人女企业家Vivian郑

澳洲华人女企业家Vivian郑到澳大利亚留学的时候，为了早点达到申请永居的要求，她为自己设计了一条不寻常的移民路，还为此和移民局的官员诚恳面谈，达成了自己边打工、边读书并尽快拿到永居的愿望。





在Vivian的留学移民生活里，同一时段同时打工、学习或是同时做几门生意好像是很寻常的事情。





她还应邀在澳中基金会、悉尼大学和毕马威共同撰写的一份关于新一代的华裔企业家的调查报告的发布会上分享她的经验。她觉得做生意的过程堪比做蛋糕，从备料到装饰，都需要精心准备和技巧。



现在，Vivian已经是三个孩子的母亲，同时和她的先生共同经营着跨行业的几个生意。





对她来说，忙碌了一天回到家之后，即便冰箱里空空如也，只剩下几个土豆，她也会给孩子们坐一盘炒土豆丝，她幸福说，其实大部分时候是她的先生下厨。而一家人围坐着，一起吃顿晚餐，哪怕只有一盘炒土豆丝，她也觉得是无比满足的。





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