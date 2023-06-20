墨尔本夫妇涉嫌蓄奴案 上诉人被诊患有绝症

上个月，墨尔本一对夫妇被指控在Point Cook的家中占有一名妇女作为奴隶长达8个月，被指控犯有现代奴隶制罪行。





周一，这对夫妻在墨尔本地方法庭出庭受审。





根据《时代报》(The Age）的报道，庭审当天发现，控方的“关键证人”，即上诉人，被诊断出患有绝症。检察官正在争取快速将该案件提交给最高法院。





29岁的Angie Yeh Ling Liaw和44岁的Chee Kit Chong——也被称为Max Chong被指控于2022年1月至10月期间，在Point Cook的家中将一名女子关在家中奴役。



据澳大利亚联邦警察表示，去年10月，一名医疗人员称注意到这名女子身上有人口贩运的痕迹，向警方提供了线索。随后，警方在10月27日对这对夫妇的房产执行了搜查令。





10月27日，警方对Point Cook的这一处房产执行了搜查令。在警方对案件进行审查后，Chong于去年11月被起诉，Liaw于今年4月被起诉，两人都被指控犯有同一罪行。





根据《时代报》的报道，周一的庭审中，法庭听取了这对夫妇尚未支付其法律团队的费用的情况，并怀疑他们是否会像承诺一样在未来一周内支付费用，而导致庭审进一步延迟。





报道中，检察官Michael Keks表示，他对进一步的拖延感到担忧，因为在过去几个月内，这对夫妇已经换了几个律师。





“自从上次提审后，上诉人......本案的关键证人，被诊断出患有绝症，”Keks说，“因此检方的立场是，这起案件需要取得进展”。





《时代报》报道，庭审中，Chong和Liaw的辩护律师Payne Wu表示自己最近才开始为两人代理，并要求仍需6周时间来阅读证据。





根据上诉人的诊断结果，裁判官（magistrate）弗兰吉克（Belinda Franjic）批准被告夫妇在下次出庭前可再延期四周。





《时代报》报道，弗兰吉克在庭上表示，如果此案在下一次开庭前没有进展，她将“认真考虑”通过提交证据摘要的方式让这对夫妇在最高法院受审。这将意味着这对夫妇会错过他们在审判前听证会上检验证据或交叉盘问证人的第一次机会。





弗兰吉克在庭上表示：“[Chong]，希望你理解向你的律师付费有多重要，这样他们才能展开工作。”





法庭文件显示，警方指控这对夫妇使用胁迫和威胁的手段，在家中控制该名女子。





如果罪名成立，他们将面临最高25年的监禁。这对正处于保释的夫妇被要求于7月14日回到法庭。





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