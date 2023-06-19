三万澳元买电动车不是梦？ 一文看清澳大利亚五款实惠电动汽车

要点： 一家中国汽车制造商承诺，其产品将成为澳大利亚最实惠的汽车；

目前澳大利亚市场上并没有售价低于四万澳元的电动汽车，但行业专家表示这只是时间问题；

电动汽车销量目前占澳大利亚汽车销量的3.8%。

据澳大利亚电动汽车委员会（Electric Vehicle Council）称，澳大利亚人可能很快就能以略高于三万澳元的价钱买到一辆电动汽车。





市场专家表示，比亚迪（BYD）下周推出的“海豚”（Dolphin）电动汽车可能会引发其他制造商的减价战，令更多消费者受惠。





中国品牌比亚迪汽车承诺将“在澳大利亚推出的最实惠、最优质的电动汽车”，它将于周四（6月22日）在黄金海岸举行新车发布会。这引起了市场广泛的猜测。



Electric vehicle enthusiasts are keen to find out what price the BYD Dolphin will retail for in Australia given promises made around its affordability in the lead up to its launch in the country. Source: Getty / John Keeble 其他中国品牌，如 MG 和 GWM 电动汽车目前在澳大利亚市场上的售价为 4.399万澳元。





一直以来，昂贵的价格使一些想转用电动汽车的人却步。





根据《2023 年全球电动车展望》报告，电动汽车销量目前占澳大利亚汽车销量的 3.8%。





电动汽车委员会首席执行官贝亚德•贾法里 （Behyad Jafari）表示，比亚迪的承诺凸显了新一代汽车技术面临越来越大的降价压力——再加上联邦政府承诺在未来数月内引入燃油效益标准，这种压力可能会加剧。





他说：“无论是这一款还是其他车型，我们都看到电动车的价格在下降。”





“不久之后，我们就会看到售价三万澳元左右的电动汽车。之前售价四万澳元的电动汽车上市时，我们看到销量迅速上升。”



Electric vehicles only make up a small percentage of car sales in Australia each year but that continues to slowly increase. Source: AAP / DEAN LEWINS 澳大利亚电动汽车协会（Australian Electric Vehicle Association）全国主席克里斯•琼斯（Chris Jones）博士说，比亚迪“海豚”会否成为首款跌破四万澳元售价的电动汽车仍然存疑。





此产品在新西兰的定价约为 4.5万澳元，令人担忧此款车可能会跌破纪录，尽管同类型产品市场之间的附加成本各异。





琼斯博士称：“任何以三字头开价的汽车都会成为热话。”





“如果售价低于四万澳元，这将会是一个真正的突破。”





澳大利亚现有四款电池驱动的汽车价格低于五万澳元，而最受欢迎的电动汽车 Tesla Model Y 的售价为 6.89 万澳元。



以下是澳大利亚最实惠的五款电动汽车。



GWM Ora

这款小型电动汽车也被称为“古怪猫（Funky Cat）”，行驶距离为 310 公里，配备自动巡航系统和 10 英寸显示屏，将于本月上市，售价为 4.399万澳元。



MG ZS EV Excite

这款中型运动型多用途车（SUV）被喻为最便宜的电动汽车，售价同样为 4.399 万澳元，配备 MG 智能导航功能、三种驾驶模式、再生制动，行驶距离为 320 公里。



MG4

该公司的首款电动掀背车将于今年稍后在澳大利亚推出，其入门车型具有 450 公里的行驶距离和智能驾驶模式，可在 7.9 秒内加速到时速100 公里。售价为 4.499万澳元。



BYD Atto 3

这一中国品牌在澳大利亚的首款车型是一款紧凑运动型多用途车，售价为 4.8011 万澳元，具有320 公里的行驶距离和 12.8英寸轻触式屏幕，可在 7.3 秒内加速到时速 100 公里。



Nissan Leaf

日产最新款的标志性电动掀背车拥有更新的设计，具有 270 公里的行驶距离和自动刹车系统自动制动功能，售价为 5.099 万澳元。





尽管这些车辆的报价是不包括上路费用的价格，但不同州份或领地所提供的折扣（如昆州提供的折扣）可能会使购买电动车的成本稍微降低。





Additional reporting by Aleisha Orr.





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