澳大利亚年轻人需要更多机会学习第二语言

澳大利亚年轻人需要更多机会学习第二语言Play05:13 Credit: Picasa下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (4.78MB) 最新的人口普查显示，在家使用非英语语言的澳大利亚人口增加了近80万人，总数达到了550万，因此，人们学习社区语言的需求正在呈指数级增长。澳大利亚大约有1400所社区语言学校。 这些学校提供课后语言课程，针对澳大利亚多元化社区独特传统的教学和文化传承展开工作。这些语言学校的主要目的是让孩子们了解他们家庭的语言文化遗产。点击收听完整报道欢迎下载应用程序SBS Radio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在 Facebook和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE【安居澳洲】澳大利亚人去海外旅游需要打哪些疫苗？【移民故事】不走寻常路的华人女企业家Vivian郑分享Latest podcast episodes【现场说法】华人婴儿在托儿中心受伤 监护人能采取什么方式维权？SBS早新闻（6月20日）【移民故事】不走寻常路的华人女企业家Vivian郑昆士兰华人警讯微信公众号好样的：帮助丈夫寻回走失的妻子