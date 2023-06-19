澳大利亚年轻人需要更多机会学习第二语言

Children from the Vietnamese Language School perform at the NSW Federation of Community Lanugage Schools dinner (Supplied).jpg

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最新的人口普查显示，在家使用非英语语言的澳大利亚人口增加了近80万人，总数达到了550万，因此，人们学习社区语言的需求正在呈指数级增长。

澳大利亚大约有1400所社区语言学校。 这些学校提供课后语言课程，针对澳大利亚多元化社区独特传统的教学和文化传承展开工作。这些语言学校的主要目的是让孩子们了解他们家庭的语言文化遗产。

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