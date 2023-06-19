SBS晚新闻（2023年6月19日）Play06:14SBS Mandarin evening news Source: Getty / Getty Images下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (14.29MB) 三年前生活方式的改变让墨尔本父亲走红网络；澳洲经济会陷入衰退吗？专家作出预测；原住民之声议案获通过 澳洲公投将在六个月内举行；冬天穿什么颜色的衣服有助战胜低落的情绪？（请点击播放键收听详细内容）欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在 Facebook 和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE“原住民之声”议案获国会通过 全民公投将于六个月内举行三年前生活方式的改变如何让罗希特走红网络？“原住民之声”议案获国会通过 全民公投将于六个月内举行澳大利亚经济正在走向衰退吗？以下是2023年可能出现的情况联邦政府20亿公共住房支持受各州和领地部长欢迎澳洲多所大学将推出微证书课程 参加之前应首先考虑这四件事情分享Latest podcast episodes中国主席习近平今天会见美国国务卿布林肯打击二手车市场乱象 新州今日起提供车辆里程数查询冷锋来袭 澳洲东南部迎来降雨降温降雪“时尚是与身份危机和解的良药”：拿下悉尼时装周新锐大奖的华人女孩吴茜竹