澳大利亚经济正在走向衰退吗？以下是2023年可能出现的情况

要点： 一些分析师预测，澳大利亚未来12个月陷入衰退的可能性为50%。

澳大利亚总理和国库部长持乐观态度，认为该情况不会发生；

邻国新西兰的经济已陷入技术性衰退。

据经济学家所言，澳大利亚正逐渐走向经济衰退，在明年陷入衰退的可能性约为50%。





澳大利亚储备银行（RBA）本月初将利率上调至4.1%，而国库部长吉姆·查默斯（Jim Chalmers）坚称，无论是国库部还是储备银行都没有预测经济衰退的发生。





但AMP Capital和澳大利亚国民银行（NAB）的分析师们对此表示关切。他们预测，澳大利亚经济的一些领域增长缓慢，未充分就业情况逐渐增加。



The Reserve Bank of Australia has gradually hiked interest rates up to 4.1 per cent. Source: SBS

澳大利亚经济会在2023年走向衰退吗？

AMP Australia高级经济学家戴安娜·穆西纳（Diana Mousina）认为，根据AMP所发布的50%的预测概率，澳大利亚经济衰退“越来越有可能发生”。





她向SBS新闻表示：“这取决于即将发布的数据和储备银行在未来几个月内的措施。但显然，我们正在趋近经济衰退。”





“我们预测，未来12个月的增长会相当疲弱。”





许多经济学家表示，去年美国的收益率曲线出现倒挂，在接下来的12个月很可能陷入衰退。





新西兰经济在经历了两个季度的负增长后，上周陷入了技术性衰退。





专家们认为，新西兰的情况与澳大利亚有一些相似之处，但也存在重要区别。





蒙纳士大学（Monash University）经济学讲师艾萨克·格罗斯（Isaac Gross）博士告诉SBS新闻：“（在新西兰）我们看到的并不是经济本身陷入了困境，而是疫情后的支出激增开始逐渐减弱。”





他认为“澳大利亚也将会出现类似的情况”，并指出50%的衰退可能性的预测是“合理的”。





同时格罗斯博士指出，由于澳大利亚人口增长率较高，相比新西兰，储备银行没有采取那么激进的加息措施。





国民银行首席经济学家艾伦·奥斯特（ Alan Oster）认为，澳大利亚经济正面临着自1990-91年衰退以来连续最糟糕的几年。



上星期，总理安东尼·阿尔巴尼斯（Anthony Albanese ）表示他仍希望澳大利亚经济能够避免陷入衰退。





他说： “我对澳大利亚的未来非常乐观。”



在经济衰退期会发生什么？

澳大利亚上一次官方宣布的经济衰退发生在1991-1992年，因此一些年轻人从未经历过经济衰退。





穆西纳表示，衰退影响将逐渐显现，并将取决于经济收缩的持续时间和严重程度。





穆西纳表示：“你不会有一天突然醒来说，‘哦，现在我们陷入了衰退，情况糟糕透了’, 实际衰退的过程要比那慢得多。”





经济活动将减缓，企业利润将收缩，失业率将上升。





对于一些人来说，新冠疫情封锁期间经历的经济困难就像经历了衰退期。



Centrelink offices around Australia were inundated with people attempting to register for the Jobseeker allowance in the wake of business closures due to the COVID-19 pandemic in 2020. Source: AAP / STEFAN POSTLES/AAPIMAGE 穆西纳说：“有些人在疫情期间觉得自己确实经历了一次衰退，比如小企业主、工时减少人群、失业人群，一些人不知道自己是否能再找到工作。”





她表示，20世纪30年代大萧条时期，人们在失业队伍中排队和从银行取钱，而在现代经济低迷时期，我们可能并不会看到这样的情景。





格罗斯博士表示，如果澳大利亚陷入经济衰退，将与以往的衰退大不相同，预计失业率将不会很快超过 5%。





20世纪90年代衰退时期的失业率超过了10%。





他表示：“如果失业率保持目前的低水平，很多家庭将免受衰退所带来的一系列的糟糕影响。”



在经济衰退期 哪些行业或将受到影响？

不同行业或将有不同的情况。





穆西纳表示，警务、老年护理和医疗保健等基本服务领域被认为将不会受到衰退影响。





然而她表示：“比如工业生产、制造业、非必须消费品行业等周期性行业将会受到更多影响。”





格罗斯博士表示，受到大众支出减少影响的行业将受到重创。



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“比如现场艺术表演、娱乐业以及餐饮业，我们已经看到人们在这些方面的削减支出。”





他表示，如果人们买不起房子，房价可能会下降。



如何走出经济衰退？

格罗斯博士表示，为了完全避免衰退，储备银行可用的政策杠杆之一就是冻结加息。





然而，假设我们陷入衰退，走出衰退的道路将取决于情况恶化的程度。





穆西纳表示，如果真的陷入衰退，政府和储备银行的选择将包括货币政策，如降低利率或（如疫情期间）实施量化宽松政策，也可以通过政府援助和财务支持去缓解。





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