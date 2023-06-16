注意！在澳洲这样用硬币支付可能违法

一位阿德莱德的母亲因试图用价值10澳元的50澳分硬币支付而被一家便利店拒之门外的案件凸显了澳大利亚硬币方面你可能不知道的一项法律。艾米·比沃恩（Amy Bivone）在Facebook上表达了她被On The Run（OTR）店拒之门外后购买牛奶和面包给孩子的沮丧。





此外，一位阿德莱德的男子对自己收到当地政府60澳元的停车罚单感到不满，决定以硬币向阿德莱德市议会的办公室支付罚款。他将一袋子1200个五分硬币倒在柜台上，然而市议会告诉男子无法处理如此大量的硬币，并拒绝这样做。





根据 1965年货币法案 -第16节规定：





用本法案制造和发行的硬币支付款项，若其重量符合现行标准，则属于法定货币：





a) 对于面额为五分、十分、二十分或五十分的硬币，或者两种或两种以上面额的硬币，其支付金额不得超过5元，且不得超过此金额；





b) 对于面额为一分或两分的硬币，或者两种面额的硬币，其支付金额不得超过20分，且不得超过此金额；





c) 对于面额大于五十分但小于十元的硬币，其支付金额不得超过对应面额硬币面值的10倍，且不得超过此金额；





d) 对于面额为十元的硬币，其支付金额不得超过100元，且不得超过此金额；





e) 对于其他面额的硬币，其支付金额不受限制。





简单的说，《1965年货币法案》（以下简称“该法案”）规范了整个澳大利亚境内货币的使用。无论是用于购买商品、服务、偿还债务还是其他任何事项。该条款规定：





您只能使用面额为5澳分、10澳分、20澳分或50澳分的硬币，或者这些面额的组合，支付金额最高为5澳元；您只能使用面额为1澳分或2澳分的硬币，支付金额最高为20澳分；您只能使用面额为50澳分至少于10澳元（即当前为5澳元）的硬币，支付金额最高为相应面额的十倍；您只能使用面额为10澳元的纸币，支付金额最高为100澳元。





这意味着如果有人想用5澳分硬币支付，他们可能会被告知最多只能支付价值5澳元的硬币，超过这个金额的部分不被视为法定货币。





然而，这取决于收款人的自愿。如果他们愿意接受价值100澳元的5澳分硬币作为支付，就没有问题。





1澳分和2澳分硬币仍然是澳大利亚的法定货币，但它们不被视为"货币"（即，官方发行流通的货币）。





这意味着您可以将旧的1澳分和2澳分硬币带到银行，以相同面值的货币进行兑换。同时，林律师也强调在澳大利亚，没有法律强制企业接受法定货币以提供商品或服务。





因此，例如，企业完全有权利拒绝接受99个价值5澳元的五分硬币购买其出售的商品或提供的服务，并确定自己的支付方式。





在 支付欠款 方面，尽管硬币同样可以被用于支付欠款，但如果有关事项进入法院或仲裁庭的审理阶段，拒绝接受债务偿还可能导致不利后果。





归根结底，最好的做法是运用常识，不提出不合理的要求，例如用100个五分硬币支付价值为5澳元的商品，从而占用商店主人的时间并耽误其他顾客，并避免成为他们冒犯性言辞的对象。





此外，澳大利亚也有严格的 硬币使用法规 。林律师强调：损坏和磨损的硬币不是有效的货币，但您可以将其退还给您的银行以面值兑换。





如果您有残缺不全的硬币（无法被立即识别为硬币），银行将要求您填写一份残缺硬币索赔表格，并将您的存款发送给澳大利亚皇家造币厂进行处理。





如果您的残缺硬币被接受，造币厂将支付您废旧金属的价值，而不是硬币的完整面值。





同时，根据《1981年刑法（货币）法案》， 毁坏或销毁 澳大利亚硬币是一种犯罪行为。毁坏包括将硬币表面涂覆任何材料。





毁坏、销售或持有毁坏的硬币的处罚是5000澳元的罚款或两年的监禁。如果您修改真正的硬币，您也可能会被认定制造伪造货币的罪名。





除了用普通硬币支付，林律师也提到收藏硬币也可以用于支付。收藏硬币是指非流通硬币，也被称为纪念或收藏硬币，由珀斯造币厂和澳大利亚皇家造币厂生产。





该类硬币是为硬币收藏家和作为礼品而设计，而不是用于支付商品或服务，但它们仍是法定货币。 这些硬币也可以在银行以面值兑换，但对于收藏家来说，它们的价值很可能远高于面值。





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