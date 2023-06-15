今年报税有变化 哪些是你必须知道的？

Bi-partisan support for tax reform but different perspective

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在家工作的人们在疫情结束后回到办公室上班，报税方法也随之改变。那么都有哪些报税变化呢？

上财年在家工作者的退税计算方式包括：每小时退税80分的便捷计算法（Shortcut method ）、每小时退52分加其它相关费用的固定费率计算法（Fixed rate method ），以及总体结算额外运行费用的实际成本核算法（Actual cost ）。

本财年中，每小时退税80分的便捷计算法将被弃用。 

原先的固定费率计算法（Fixed rate method ）被修改为，每小时退67分再外加其它相关费用。

实际成本核算法（Actual cost ）的计算方式保持不变。
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注册会计师表示，在实际操作中大部分人还是会选择固定费率计算法，但时需要注意的是，每小时67分的退税额包含的四项内容，不能在其它相关费用这一项中重复申报。

注册会计师Jerry Guan告诉SBS中文电视新闻：“这四种费用是我们的手机费用，网络费用，能源和办公用品费用，所以当我们采用了Fixed rate ，我们就不能单独提交我刚刚提到的这四类费用。”

会计师还提醒退税者，在申报电脑、书桌等超过300元的高价值办公用品时，需要厘清用于工作的使用比例和折旧率。

税务局也提醒民众在报税期间保持诚信，提防诈骗。

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