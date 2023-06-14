【SBS新闻快报】策划欧洲行？澳人2024年起将需申请特殊旅行许可证

欧盟为增强安全措施，从明年开始将要求计划赴欧的澳大利亚人需要申请一份新的特别许可证，以便在30个欧洲国家旅行。





从2024年起，澳大利亚旅客将需要向欧洲旅行信息和授权系统（ETIAS）申请才能入境。





该系统并不是签证，而是一个预先筛选系统，旨在为前往欧洲短期出差或旅行的人免除申请签证的要求。包括澳大利亚、英国、美国、加拿大等63个国家的公民，将需获得ETIAS系统授权才能进入欧洲地区。





如果您计划从2024年起前往这30个欧洲国家中的一个或多个旅行，将需要获得ETIAS旅行授权。





该授权与您的护照相关联，因此旅客需要确保入境时使用的是申请ETIAS时相同的护照。





然而，ETIAS授权并不保证您可以无条件进入任何参与的欧洲国家——您仍需在边境通过入境要求。





当申请开放时，旅客将需要通过ETIAS网站申请。﻿





申请需要提供不少于三个月有效期的旅行文件（如护照）。





该系统还将要求申请人填写个人信息，例如他们的全名、地址、护照信息、公民身份、教育及工作经验甚至犯罪记录，以及他们打算访问的第一个欧盟国家和预计停留时间。





ETIAS声称，大多数申请在提交后将在“几分钟”内完成处理，但某些申请可能需要多达四天的处理时间。



ETIAS旅行授权的有效期为三年，或者直到您申请时使用的护照到期为止（以先到者为准）。





但该授权仅适用于短期停留。使你有权在任何180天内在参与国旅行，时间不超过90天。﻿





您在整个停留期间必须持有有效的ETIAS旅行授权。只要您遵守此时间限制，您可以随时离开并返回。





申请ETIAS需要支付7欧元的申请费，而18岁以下或70岁以上人士，以及欧盟公民的家属可以免费申请。





不过，英国不属于ETIAS系统——实际上，英国公民前往欧洲也需要遵循与澳大利亚人相同的程序。





从澳大利亚前往英国的旅行规定不受影响。





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