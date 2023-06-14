美国前总统特朗普出庭应讯 否认有关机密文件的37项指控

要点： 美国前总统特朗普否认联邦指控；

特朗普是根据《反间谍法》受到控罪；

特朗普的支持者和反对者聚集在迈阿密的法院外。

美国前总统特朗普否认就其离任时非法保留国家安全文件及对恢复文件的官员说谎的联邦指控。





特朗普在迈阿密联邦法院向美国地方法官古德曼 (Jonathan Goodman) 提出答辩，由此可能会引伸出未来几个月开展的一场法律战，预计届时特朗普也在为 2024 年的总统大选进行竞选活动。





专家表示，有关诉讼可能需要等一年或更长时间才能进行审判。





法庭内不允许录影或作现场直播。





特朗普的前助手诺塔（Walt Nauta）也出庭受审。



特朗普是第一位被指控犯有联邦罪行的前总统。





当车队在法院大楼外停下时，戴着让“美国再次伟大”帽子并举着美国国旗的支持者高呼“迈阿密支持特朗普”和“拉丁美洲人支持特朗普”。





特朗普一再宣称自己是无辜的，并指责民主党总统拜登的政府针对他。





特朗普因刑事指控被起诉。



周二（6月13日），他在社交媒体上称领导起诉的特别检察官史密斯（Jack Smith）是“特朗普的仇恨者”。





在特朗普的车队离开特朗普多拉尔酒店（Trump Doral hotel）后不久，特朗普在社交平台 Truth Social 发文：“这是我们国家历史上最悲伤的日子之一。我们是一个衰落的国家！！！”





根据上周公布的大陪审团起诉书，史密斯指控特朗普在 2021 年 1 月离开白宫时随身携带了数千份敏感文件，并将它们随意存放在他位于佛罗里达州的 Mar-a-Lago 庄园和他在新泽西州的高尔夫俱乐部，可能会泄露国家机密。



起诉书中的照片显示，文件箱存放在舞厅的舞台上、浴室里，并散落在储藏室的地板上。





起诉书称，这些记录包括有关美国秘密核计划的资料以及发生攻击时的潜在漏洞。





这份包含 37 项指控的起诉书指控特朗普对试图追回这些文件的官员说谎。





起诉书还指控特朗普与诺塔密谋保存机密文件并向联邦大陪审团隐瞒这些文件。





诺塔曾在白宫和 Mar-a-Lago 庄园为特朗普工作。





最近发生的事件并未削弱特朗普重返白宫的希望。





在他被传讯后，特朗普将从迈阿密飞往他位于新泽西州的高尔夫俱乐部，他计划在那里发表演讲。



Donald Trump has pleaded not guilty of illegally hoarding classified documents and thwarting the Justice Department's efforts to get the records back. Source: AAP / Marta Lavandier 特朗普的法律困境也没有损害他在共和党选民中的地位。





路透社及益普索周一（6月12日）公布的一项民意调查显示，特朗普在 2024 年总统大选的共和党提名中仍遥遥领先于竞争对手，81% 的共和党选民认为这些指控是出于政治动机。





在美国广播公司新闻及益普索上周末（6月10日）进行的一项民意调查中，47% 的受访成年人认为文件案中的指控是出于政治动机，而 37% 的人表示并非如此。





特朗普的大多数共和党提名对手都支持他，指责当局存在政治偏见。





其中一名候选人拉马斯瓦米（Vivek Ramaswamy）在迈阿密法院外表示，如果他当选，他将赦免特朗普。



特朗普面临的指控包括违反《反间谍法》，该法将未经授权拥有国防资料定为犯罪，以及合谋妨碍司法公正，最高可判处 20 年监禁。





这是他或将面临最高的刑期，因为如果罪名成立，他将同时服刑。





法律专家表示证据强而有力，史密斯表示，将于周三年满 77 岁的特朗普将接受“快速”审判。





专家表示，处理机密证据的复杂性和特朗普律师的法律策略可能会使审判推迟一年多。





但特朗普可以自由竞选总统职位，即使被判有罪也可以就职。





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