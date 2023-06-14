这项研究基于对澳大利亚和中国的175名企业家的调查以及12个个体的深入案例研究，探讨了在连接澳大利亚和中国的七个关键商业网络中成功的策略和关键因素，强调了澳大利亚和中国之间的间接联系和经济相互依赖的重要性。





该研究的共同作者、悉尼大学商学院的李薇博士说：“我们对这些企业家群体知之甚少，但我们的研究表明他们之间的相似性大于差异性。”





“在澳华裔企业家和在华澳裔企业家在年龄、教育水平、工作经验和全球化思维上有相似之处，反映了澳大利亚和中国之间商业和贸易伙伴关系的演变。”





李博士认为，这些企业家不仅有抱负，而且善于利用来自两国的优质供应商在本地和全球市场中获得竞争优势。





她说：“他们很少依赖低成本策略。相反，他们的业务多样化，有些在推动他们的生态系统扩张，特别是在IT和农业等领域起到了关键作用。”





“这两个群体都在利用本地商业圈、族裔关系和跨境联系，成为各种商业网络和数字生态系统的重要组成部分。”





“这种战略定位使他们能够在全球经济不确定性中保持竞争力。不过，对于澳大利亚的企业来说，这些企业家生态系统的潜在价值仍然大部分未被认识到。”





相似之中的差异





尽管有显著的相似性，但研究发现这两个群体之间存在关键的差异。一是他们移居海外的时间或方式，大多数澳大利亚人是为了工作而移居中国，而大多数中国企业家是作为大学留学生来到澳大利亚的；另一个差异是他们的营销方式，在澳华裔企业家更依赖于社交媒体和通信平台。





然而，这两个群体都具有全球化的思维方式，拥抱多元化，对不同的文化、传统和生活方式持开放态度。





毕马威澳大利亚公司的合伙人Helen Zhi Dent说：“创业是构建澳中经济联系的关键因素，这些企业对两国社区和行业产生的积极影响值得认可。”





“对生态系统和网络的获取被视为在澳华裔企业家和在华澳裔企业家的‘超能力’。虽然两个群体都承认新的合作关系存在障碍，但企业和企业家应准备投入更多时间和资源来发展强大的关系和合作。”





这项研究强调了理解这些创业群体的独特策略的重要性，鼓励澳大利亚企业认识并利用这些企业家生态系统，以更好地参与中国和其他亚洲市场并取得成功。





澳中基金会(National Foundation for Australia-China Relations) 的首席执行官Peter Cai表示：“建立澳中之间的理解和交流是基金会的核心任务。这项研究揭示了澳大利亚和中国的企业家生态系统的共享潜力，强调了它们能够为两国带来的价值。”





报告还侧重于悉尼大学商学院和纽约大学阿布扎比分校开发的跨关键行业的间接联系，使用新的“全球价值链”衡量方式，调查了澳大利亚和中国之间的经济相互依赖性。





研究发现，中国和澳大利亚之间联系紧密，并表明持续的市场扩张和全球化将有利于两国的经济。





在中国的澳大利亚裔企业家和在澳大利亚的华裔企业各自建立的商业圈有哪些优势？两个商业圈间的交流度如何？请您点击收听李薇博士的详细分享。



LISTEN TO 新研究揭示在澳华裔和在华澳裔企业家之间的相似性 SBS Chinese 13/06/2023 25:46 Play

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