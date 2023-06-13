这两名男子为何希望澳大利亚政府道歉？

阿齐米塔巴尔是一名库尔德-伊朗难民， 他于 2019 年从马努斯岛转到澳大利亚大陆接受治疗，并在酒店被拘留了多个月。





阿齐米塔巴尔对SBS 新闻部表示：“（那里）没有窗户，玻璃前面是一堵水泥墙，没有树木也没有大自然。”





“我被关在一个隐形的棺材里，他们想把我活埋。”





由于无法接触到阳光或新鲜空气，阿齐米塔巴尔正起诉澳大利亚政府将他以及其他难民和寻求庇护者拘留在酒店内。



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“我的未来并不明朗”

但他表示，联邦移民部长贾尔斯（Andrew Giles）最近发布了一项消息， 由于他是乘船抵澳的，所以他将永远不能在澳大利亚永久定居。





阿齐米塔巴尔说：“他告诉我说他是很认真的，该政策将不会改变，（而我）需要离开澳大利亚。”





班德什也表示，他去年年底也从内政部收到了相同的信息。





他对 SBS 新闻部表示：“他们寄信给我说，我不能再留在这里了。”





他被告知他可以通过与新西兰达成的难民安置协议前往新西兰，但他不想这样做。





他说：“我现在是澳大利亚历史的一部分，而我也找到了与澳大利亚民众的联系。”





“我的未来并不明朗。在遭受了接近 10 年的折磨之后，政府试图把我们推去另一个国家。”



于周日（6月11日）在悉尼电影节上首映的一部新纪录片 《自由是美丽的（Freedom is Beautiful）》就是有关阿齐米塔巴尔和班德什的故事。





该纪录片是由国际特赦组织支持的一项制作，并由前澳大利亚国家足球队（Socceroo）成员及人权活动人士福斯特（Craig Foster） 担任监制。





阿齐米塔巴尔和班德什希望通过该纪录片的推出呼吁结束澳大利亚现行的离岸拘留政策。





虽然他们现在是持临时签证住在澳大利亚社区当中，但他们说希望为那些仍然被拘留在海外或仍是在酒店中的人伸张正义。





班德什说：“（我希望政府）为他们对我和其他人所做的事情道歉，并对法律作出永远的修改。”





他说：“我仍在遭受痛苦和折磨。”



Freedom is Beautiful made its world premiere at the Syndey Film Festival on Sunday. Source: SBS 国际特赦组织的澳大利亚难民协调员托姆（Graham Thom）说，该纪录片也为世界各国政府寻求采取类似的“破坏性”政策提供了“警示”。





他对 SBS 新闻部表示：“这项离岸政策在明年继续花费纳税人 4.8 亿澳元。”





但他指出，如今在瑙鲁岛只是剩下 13人，所以他认为这一政策是“太疯狂和太残忍了”。





对于是否会成为因未能执行于 2017 年批准的人权协议而被列入联合国违规名单的首个经合组织国家，预计澳大利亚将在本周知道。



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所有已认可《禁止酷刑和其他残忍、不人道或有辱人格的待遇或处罚公约任择议定书》的国家， 都必须允许联合国反酷刑机构在没有通知、阻碍或证人的情况下，进入其监狱和拘留中心。





这些国家也需要在 2022 年 1 月之前设立一个独立的机构来防止酷刑。澳大利亚在这方面未能达标，并获得一年的延期执行。





预防酷刑小组委员会去年 10 月原本准备访问澳大利亚，后不得不暂停，因为他们被限制进入多个有人被拘留的地区，而且也不能获得所有要求的文件。





托姆表示，该委员会不得不暂停访问，而这是“非常罕见”的事，尤其是在像澳大利亚这样的国家。



Graham Thom (centre) is Amnesty International Australia's refugee coordinator. Source: SBS / Rashida Yosufzai 当被问及阿齐米塔巴尔和班德什对政府的指称时，内政部发言人表示，他们不会对个别案例发表评论。





他们在发给SBS新闻的一份生命中说：“澳大利亚仍然致力于其强有力的边境保护政策。”





“这些政策成功地减少了未经授权经海路抵达澳大利亚的人数，也阻挠了该区的协助偷渡的情况，并防止了在海上伤亡的人员数字。”





发言人说，在瑙鲁岛或暂居于澳大利亚的人士是可以选择移民至其他国家，包括通过美国和新西兰的重新安置计划、在加拿大的私人赞助计划，或被自愿遣返，又或者前往他们有权进入的另一个国家。





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